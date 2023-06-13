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充氣「重出江湖」 維港巨型黃色橡皮鴨成雙

香港新聞組／香港13日電
香港大型海上展覽「橡皮鴨二重暢」早前一隻小黃鴨於10日出現問題，12日重新充氣後在維港展出。（中新社）
香港大型海上展覽「橡皮鴨二重暢」早前一隻小黃鴨於10日出現問題，12日重新充氣後在維港展出。（中新社）

巨型黃色橡皮鴨時隔十年再度訪港，惟展出首日因受天氣炎熱影響，其中一隻黃鴨需「放氣」運返青衣船塢維修，只剩一隻黃鴨撐場。經搶修後，「放氣」黃鴨復出，昨晨被吊回添馬公園對開維港海面，中午時分重新充氣後，再次與拍檔成雙成對維港同框。

文匯報報導，不少市民頂著炎炎赤日觀看黃鴨充氣的過程，黃鴨歸位後，市民與遊客更是紛紛爭相與之合照。有剛剛考完試的小朋友與家長一齊去「打卡」，祝願「考試一定『Duck！』（得的諧音）。」

昨日上午，「放氣」黃鴨經由躉船載返添馬公園對開位置，再吊回海面，工作人員為「扁皮鴨」身上檢查後，便為其重新充氣，全程歷時約2小時。正午12時，鴨身已經開始充氣，黃鴨漸漸被「吹脹」，15分鐘後鴨頭已充氣至若隱若現。近12時30分，整隻黃鴨差不多回復肥嘟嘟樣。至12時37分，黃鴨已挺直腰板和市民見面，隨之而來的是現場一片歡呼與掌聲。

「橡皮鴨二重暢遊昂坪360」活動昨日亦展開，主打以「海陸空」形式展示黃鴨裝置藝術，包括由纜車變裝而成的「飛天橡皮鴨」、「黃鴨泡泡浴主題纜車」、約2米高的「巨大化透明浴缸」及包含黃鴨的「夢幻浴室場景」；現場亦有千隻黃鴨公仔供義賣籌款予鄰舍輔導會之用，兩小時內被一掃而空。

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