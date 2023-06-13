內地客湧港 珠寶鐘表銷售飆84% 周大福上季急升124%

香港今年前4月整體零售貨值按年增長21.7%，以珠寶首飾、鐘表及名貴禮物貨值最搶眼，其中周大福於今年4月至5月，在港澳門同店銷售增長達61.3%。（中通社）

港府統計處數據顯示，今年1月至4月整體零售貨值合計1375.27億元（港幣，下同，約175.5億美元），按年增長21.7%。其中，以珠寶首飾、鐘表及名貴禮物貨值最為搶眼，升84.4%至197.69億元，漲幅跑贏其他類別貨品。從一群珠寶金飾上市公司的表現出眾來看，可見一斑。

大公報報導，零售業界對消費市道展望正面，電商負責人認為，在疫後及全面通關，香港 的消費氣氛和意欲回升，加上新一輪消費券將於7月中發放，有利進一步提振本地零售業。有會計師相信，香港零售市道下半年將出現更明顯的反彈力度。

周大福表示，香港及澳門 同店銷售在第4財季（1月至3月）急升96.5%，較第3財季（10月至12月）的負增長7.8%，明顯改善。公司管理層表示，受惠內地旅客重臨消費，將推動集團旗下香港及澳門業務進一步復甦，加上港府發放的消費券，亦將能支持零售活動及客流量的復甦。於今年4月至5月，周大福在香港及澳門的同店銷售增長達61.3%。

將於27日公布全年業績的六福集團，早前率先披露今年首3個月的零售銷售表現，受惠全面通關與低基數效應，香港及澳門今年首3個月同店銷售急升124%，扭轉去年底止3個月的負增長。

另外，周生生主席兼總經理周永成日前出席股東會後表示，今年「五一黃金周」銷情暢旺，單日平均消費額貼近疫情 前水平，旅客消費占香港及澳門消費約20%至30%，疫情前則約40%至50%。

至於在15日派成績表的莎莎，早前率先刊發正面盈利預告，估計截至3月底止全年業績將轉虧為盈，賺5000萬至7000萬元。莎莎主席及行政總裁郭少明指出，受惠內地旅客重返香港，帶動今年首3個月的日均零售銷售按季升約30%，在核心旅遊區的店鋪，銷售更回復至疫情前約70%水平。