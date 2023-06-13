疑商業糾紛 港比亞迪4店遭撞閘潑漆 代理商：沒結怨

香港示意圖。(圖：shutterstock)

國產電動車 比亞迪香港 總代理聯大汽車 在港3間陳列室及一間維修中心，昨晨幾乎同時接連遭淋紅油漆並撞閘惡意破壞。據了解，事件涉及商業糾紛。警方將案件分別列作刑事毁壞及管有虛假文書，由新界北總區反黑組接手，暫未有人被捕。

明報報導，聯大汽車在港開設3間陳列室及1間維修中心，分別位於尖沙咀、灣仔、元朗及天水圍，其中灣仔及尖沙咀陳列室於3月31日才開幕。聯大昨發聲明，強烈譴責一切擾亂公共秩序行為，昨已復修灣仔及尖沙咀分店，今天可繼續營業。

據報導，事發於昨凌晨3時57分，警員巡經尖沙咀漆咸道中晶金融中心，發現陳列室兩塊約4米乘3米落地玻璃被人淋紅油，行人路上亦留下大灘紅油漬，警方在附近檢獲一個約兩公升容量的漆油罐。

報導稱，清晨5時03分，位於灣仔新銀中心地下的比亞迪陳列室，旁邊大廈入口亦被淋紅油，兩道玻璃門及落地玻璃均染滿油漬。另於清晨6時51分，位於天水圍的比亞迪維修服務中心的大閘亦遭淋油。

此外，報導說，凌晨4時05分，警方接報稱比亞迪位於元朗的陳列室，被一輛私家車倒後撞毁捲閘，涉案司機逃去，警方調查發現涉案車輛掛上假牌，較早前已報失。

報導指出，比亞迪總代理聯大汽車主席施純杰昨晨到元朗陳列室了解損毁情況後表示，翻查閉路電視，4宗事件發生幾乎同一時間，相信不是一般尋仇，亦非針對個人，懷疑是針對整個比亞迪品牌，甚至是本地國產車市場，希望警方高度重視今次事件。施續稱，數年前取得比亞迪代理權時無其他公司競爭，排除是代理權競爭引致的可能。

據報導，聯大汽車營運總監崔慶銓表示，公司只是「做生意」，沒與人結怨，不敢胡亂猜測事件原因。翻查資料，聯大汽車及施純杰去年11月遭億升汽車入稟追討超過1700萬元（港幣，下同，約216.9萬美元），另比亞迪香港去年亦被華港工業物品入稟追討超過106萬美元。崔承認前者官司未完結，亦不敢猜測是否與今次事件有關。

報導說，比亞迪比亞迪股價昨天仍升1.8%，收報255.6元，成交近17億元。