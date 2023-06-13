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日恐排核廢水 港擬增水產禁令 或比2011年範圍大

記者謝守真／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本福島第一核電廠儲存的「核廢水」即將稀釋後排放入海，於12日進行設備試運轉，對此，香港環境及生態局局長謝展寰表示，不排除增加禁止進口的日本水產品來源地，範圍可能會比2011年福島核事故後更大。

文匯報報導，謝展寰11日警告，「有關做法將會直接影響食物安全及市民健康，一旦日本排放核廢水，香港必會禁止來自日本核輻射高風險地區的食品入口，其他日本地區食品則要先取得輻射證明書，抵港後再進行輻射檢測。」

他透露，禁止進口的範圍會較2011年福島核事故初期一樣，禁止日本高風險縣的食品進口，同時涵蓋的地方可能增加，抽驗的輻射種類亦會擴大。「檢測需時較長，部分新鮮食品不能存放太久，未必適合入口（進口）。」

至於相關禁令是否將維持30年，謝展寰表示，要視抽驗結果等數據而定。他強調，「任何核廢水都會對人體有害。」

針對福島核電廠附近海灣一條魚日前被驗出輻射物「銫」含量超標180倍，謝展寰表示，福島水產2011年至今已再未出口至香港，香港今年4月起也已加強抽驗日本食品。他強調，港府政策唯一的標準，就是保障食物安全和市民健康。希望日本政府處理好核汙水問題，以免造成恐慌。

謝展寰8日曾在大公報撰文，指稱福島核電站廢水對食物安全造成的風險，「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。

他批評，排放核廢水入海絕非負責任國家的行為，並揚言一旦日方啟動排放核廢水，港府必會採取嚴厲措施，限制可能受影響的日本食品進口。至於其他仍可進口的日本食品，即使附有輻射證明書也會加強檢測，以保障食物安全和維持市民信心。

環球時報引述香港地球之友行政總裁洪藹誠報導稱，「日本的過濾及稀釋方法存在漏洞，核廢水內的放射性物質會依附在浮游生物上，經食物鏈進入海鮮市場，對人類構成風險。」

香港城市大學海洋汙染國家重點實驗室主任梁美儀則表示，放射性物質銫等有害物質的半衰期長達30年，服用含大量銫的食物後，有可能導致血癌等疾病，「日本的做法不道德」。

日本 香港 檢測

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