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投資陷阱增 香港首4月騙走逾9950萬美元 1191人上當

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港投資騙案飆升，今年首4個月共有1174宗，接近2021年全年總數，有近1200人被騙共逾7.8億元（港幣，下同，約9950萬美元），當中過半人墜入現時盛行的加密貨幣和炒股騙案，損失超過5億元。

文匯報報導，警方指出，騙徒在網上不同社交平台「漁翁撒網」發送釣魚短訊或廣告，假扮俊男美女與受害人交友再誘騙投資虛擬貨幣，又或假冒香港著名股評人誘騙投資炒股，實質設立虛假投資平台，玩弄虛假獲利數字促使受害人不斷加碼，最後一鋪清袋，有人因而失去畢生積蓄，連親人遺產都輸掉。

警方日前公布最新投資騙案數字，今年首4個月整體宗數比去年同期上升五成，共有1191人受騙。其中加密貨幣騙案有675宗，有677名受害人，涉款逾4.16億元，案件數量及涉款金額比去年同期均升二成半；而股票投資騙案有229宗，有240名受害人，共涉款逾1.2億元，案件數量及涉款比去年同期分別上升4倍和6.6倍。兩者的案件總數，佔今年首4個月整體1174宗投資騙案的近八成，至今警方拘捕64人。

商業罪案調查科高級督察吳振耀分析投資騙案手法指，騙徒一般選擇緊貼時勢，以當時最熾熱的投資產品作招徠，例如近期流行加密貨幣，股票市場回復活躍，騙徒便在社交平台、討論區或手機SMS發釣魚短訊，有的以俊男美女頭像吸引目標，先「交友」再誘使投資。

最後當受害人希望套現或取回本金時，騙徒便會以不同藉口，包括要繳交手續費、系統故障等加以拒絕，甚至有騙徒訛稱受害人帳戶被凍結，要求繳付高昂「解凍金」以拖延時間，乘機再詐騙受害人一筆。

今年6月1日，證監會推出虛擬資產交易平台營運者的發牌新制度，希望能妥善規管營運者，以及保護投資者，證監會現正接受營運者的申請；不過，新監管措施暫時尚未發出牌照給營運者為客戶提供服務，投資者及公眾要密切留意。

投資 虛擬貨幣 釣魚

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