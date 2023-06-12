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調查：6成港企今年展望樂觀 外企拓港業務

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

大華銀行一項有關中小企及大型企業的研究報告顯示，香港企業近期面對不少挑戰，但逾六成受訪企業對2023年展望樂觀。除此之外，據香港投資推廣署資料，來自德國、日本、美國等地的企業最近亦陸續在港開業或擴大業務規模。

大公報報導，大華銀行在新加坡每年推出《企業展望研究報告》，今年首次擴展至亞洲七大市場，當中包括香港。該研究報告向香港中小企及大型企業合共557名企業東主及高級管理層收集意見，全面了解香港各行業當前的營商氣氛、通膨所帶來的影響以及前景展望。

研究報告顯示，香港企業在「後疫情時期」紛紛為長遠的業務增長制訂計畫。受訪企業表示，當務之急是要開拓新客戶群（31%）、降低營運成本（31%）及分散供應鏈（26%）。相對於其他行業而言，科技、媒體及電訊業（72%）對業務的展望最為樂觀，其次是房地產及酒店業（65%）及專業服務業（65%）。

超過七成香港企業有意於未來三年拓展跨境業務，特別是大型企業，而最受青睞的投資目的地為中國內地（50%）和東盟（39%）。

海外企業如有意進軍內地市場，經常以香港作為跳板。今年5月，來自德國並首創DUO系統模板的PERI宣布積極擴展業務以覆蓋大中華區市場。公司於2015年落戶香港時只有5名員工，近年為應付業務不斷擴展，現在團隊已增加至超過80人。

今年3月，日本農畜產品出口商全農國際在香港新設的食品工場開幕，新食品工場位於葵涌，占地4000平方呎，主要生產各種日本蛋加工製品等。

此外，美國獨立資產管理公司思博瑞投資管理宣布在香港開設新辦事處，部署全力拓展北亞地區業務。思博瑞國際客戶部總監Andy Sowerby表示，香港是國際資產管理中心，亦是通往內地和大灣區市場的門廊。在香港設立辦事處，反映了公司對區內市場充滿信心。

香港 投資 日本

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