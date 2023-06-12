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受惠通關效應 多家大行上調香港經濟預測 高盛看升6%

香港新聞組／香港12日電
展望香港全年經濟，研究機構普遍上調今年經濟增長預測。（中通社資料照片）
展望香港全年經濟，研究機構普遍上調今年經濟增長預測。（中通社資料照片）

香港經濟穩步向上，港府早前公布今年首季經濟增長按年增長2.7%。財政司司長陳茂波上周表示，若果外圍環境未變得太壞，香港今年經濟增長很可能達到估算3.5%至5.5%區間的上限。高盛、滙豐、摩通、東亞銀行等多家研究機構先後上調今年經濟預測，由3.5%至6%。

大公報報導，坊間研究機構日前先後上調香港經濟預測。高盛大幅調高今年經濟增長預測，由4.6%調整至6%。高盛表示，受惠於內地與香港全面通關，以及香港取消社交距離措施，私人消費表現強勁，令到首季經濟表現優於市場預期。考慮到訪港旅客持續攀升，港府派發消費券，本地第二季經濟可以延續復甦勢頭。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，本地消費及投資將支撐經濟增長，而就業市場理想，有助提振市民消費信心。

香港首季經濟增長按年增長2.7%，經季節性調整後按季急升5.3%。展望全年經濟，研究機構普遍上調今年經濟增長預測，其中，東亞銀行把經濟增長按年預測數字由5%上調至5.5%。蔡永雄表示，今年香港對外貿易回復正常，經濟增長主要依靠投資及消費帶動。

香港今年經濟增長預測 資料來源：大公報
香港今年經濟增長預測 資料來源：大公報

隨著疫情後通關，港府、私人投資有望慢慢加快，尤其是港府陸續增加在北部都會區、明日大嶼前期工作的投入。此外，本地樓市交投回穩，由悲觀走向穩定。他相信，美國暫停加息周期對本地投資會有一定催化作用。

本地3月份零售業總銷貨價值按年上升40.9%，惟零售業界指4月份增幅回落至單位數。蔡永雄稱，本地零售市道不可能長期處於高速增長，考慮到去年4、5月份經濟活動開始回復，令到基數較高。值得注意的是，今年消費券分兩期派發，相信可以刺激零售消費。

香港總商會總裁梁兆基表示，稍後將會重新檢視今年香港經濟預測，而較大概率上調預測數字。香港總商會早前預測香港今年經濟增長3.8%。梁兆基補充稱，儘管息口向上會抑壓投資，但香港經濟活動恢復正常，企業需要重整供應鏈，並加快數碼化轉型，所以需要增加投資，因此未見整體投資意欲大幅減少。再者，不少廠商、買家訪港，展覽訂單理想，即使外圍貿易環境疲弱，仍然對下半年表現樂觀。

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