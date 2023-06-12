香港反送中4周年 BBC：學生被再教育 公務員要表忠

2020年6月30日香港國安法生效，此後港府在每年4月15日推行「全民國家安全日」活動。（Getty Images）

2019年6月香港 開始爆發「反送中 」運動，BBC中文網報導，過去4年學生被再教育，老師教學為免被指違法而如履薄冰，公務員要向國家表忠，敢言媒體被迫停運，連電視台政論節目都沒有反對聲音。

2019年港府宣布修訂「逃犯條例」引發「反送中」運動，促使北京中央政府在2020年頒布香港國安法，香港從此不一樣。

據報導，中學老師歐老師（化名）受訪時表示，「現在教書不能講中國、大陸，要講國家。我一開始很不習慣，但現在已經自動改口了。」香港教育局 會隨機到學校視察老師教學過程，如果老師被抓到說錯話，會被視為不專業。

香港當局也規定每個科目都要有維護國家安全的元素。歐老師說，體育科老師想了很久才想到怎樣硬加些國安元素。

另一位在傳統名校任教的徐老師（化名）說，學生受社會大環境影響，由下而上的自我審查非常嚴重，2019年還可以在課堂上討論示威的好處和壞處，但現在就算他想展開討論，學生也不太想參與，學術氣氛非常差。

徐老師說，如今年教中一課程的香港歷史，她在堂上講到1966、67年的「九龍騷亂」和「六七暴動」，港英政府出動軍警武力鎮壓。有學生問，「老師你覺得警察做得對嗎？」有學生再追問，「你覺得2019年香港警察做得對嗎？」徐老師認為本來這是很好機會帶起理性討論，但他還未回應，就有其他學生大聲說：「這些不要說啦！」

徐老師坦言：「政府的『再教育』很成功，大家都不會暢所欲言表達自己。」

報導指出，「反送中」運動後，港府要求公務員宣誓擁護「基本法」和效忠香港特區，甚至在「公務員守則」刪除「政治中立」，公務員也被要求完成更多「政治任務」。

一年前意興闌珊請辭的前電視台資深記者Maple（化名）表示，現在電視台多個王牌政論節目改為邀請官員和立法會議員推銷政策，加上公民團體骨牌式解散，民主派代表人物幾乎全被扣押，節目上更沒有反對聲音。Maple說：「就算是交通、醫療等民生議題，以前如果政府做錯一定被罵到體無完膚，但現在沒人發聲，什麼都輕輕放過。」