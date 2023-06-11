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大疆無人機航拍維港 民航處跟進 官方未透露執法詳情

香港新聞組／香港11日電
涉事片段以「摩登香港」為題，拍攝範圍涵蓋維港兩旁摩天大廈，部分清楚拍攝到商廈內的辦公室。（視頻截圖）
涉事片段以「摩登香港」為題，拍攝範圍涵蓋維港兩旁摩天大廈，部分清楚拍攝到商廈內的辦公室。（視頻截圖）

深圳無人機公司大疆創新（DJI），日前在YouTube頻道發布以香港為拍攝背景的新產品宣傳片。有港人疑影片違反「小型無人機令」，未獲處方批出豁免下在屬於禁飛區的維港上空拍攝夜景，向民航處投訴，但民航處拒向透露執法詳情，只稱「正按既定程序跟進」。

明報報導，「小型無人機令」生效1年，警方稱至今拘捕20人，其中3人被定罪。根據法例，不論用作消閒或商業拍攝用途的小型無人機均須符合法例要求，違者最高可判囚兩年及罰款10萬港元（約1.27萬美元）。

無人機公司大疆創新近日在官方YouTube頻道，就新產品發布以本港為拍攝背景的宣...
無人機公司大疆創新近日在官方YouTube頻道，就新產品發布以本港為拍攝背景的宣傳片，遭投訴在未獲豁免下於維港上空禁飛區拍攝夜景。（視頻截圖）

據報導，DJI稱，相關宣傳片由與公司合作的內容創作者拍攝，合約要求相關操作須遵守當地法例及做到安全飛行；民航處曾向其了解詳情，而公司十分重視事件，在接獲詢問後已將片段從公司官方平台下架。公關稱，相關內容創作者「可能無申請豁免」。

報導稱，涉事片段以「摩登香港」為題，片長3分41秒，拍攝範圍涵蓋維港、葵涌貨櫃碼頭、黃埔新天地及銅鑼灣崇光百貨大型顯示屏等，在夜間穿梭維港兩旁摩天大廈。市民阿皂（化名）早前稱，懷疑片段涉違反「小型無人機令」及「私隱條例」等，包括在禁飛區拍攝時未有向民航處申請豁免、偷攝他人辦公室及追逐拍攝飛行中的直升機等。他4月向民航處投訴，惟舉報後逾一周後，相關片段仍在；經多番查詢後，僅獲處方答覆「不便透露」。他認為有關拍攝團體無視法例，「大張旗鼓」在網上分享片段仍未獲當局正視，令合法申請的無人機拍攝者感非常氣憤。

報導說，DJI在5月8日將相關宣傳片從官方YouTube頻道下架，不過在內地社交平台微信上，自稱「悟影傳媒創始人」的用戶「David Lee」，昨仍保留4月14日上載的涉事宣傳片，提到榮幸參與拍攝，團隊兩度赴港拍攝。明報兩度向民航處查詢涉事片段有否違反「小型無人機令」，處方第二次回應時稱正按既定程序跟進，詳情不便透露。

報導引述立法會議員田北辰認為，若相關拍攝違反「小型無人機令」，處方需嚴厲執法，否則法例「形同虛設」；又認為處方在不影響司法程序下，應仿效其他執法部門披露執法行動，讓社會了解法例涵蓋範圍，以免誤墜法網。

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