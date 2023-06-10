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緊急輪候縮至1周…港10招支援精神病患

香港新聞組╱香港10日電
香港近日發生連續發生凶殺慘劇，港府宣布將推出「5+5」加強支援民眾精神健康措施；圖為鑽石山商場日前發生精神病斬人案，疑兇提堂後繼續還押病院。 (中通社)
香港近日發生連續發生凶殺慘劇，港府宣布將推出「5+5」加強支援民眾精神健康措施；圖為鑽石山商場日前發生精神病斬人案，疑兇提堂後繼續還押病院。 (中通社)

香港連續發生凶殺慘劇，令社會關注精神健康情況。港府宣布將推出「5+5」加強支援措施，包括優化個案經理與嚴重精神病患者比例至1：40、改善精神科輪候時間、採用副作用較少的新藥等10項措施，並探討「社區治療令」在港的可行性及有效性。

綜合香港01、明報報導，社工關注政府能否有足夠資源跟進，強調歸根究柢是人手問題；精神科醫生憂慮發出治療令，或致病人感到人權被侵犯，進而玩失蹤，需小心探討醫護權力範圍；另有議員促請政府盡快啟動全港精神健康普查，建構精神健康藍圖，了解港人的精神健康狀況。

大公報報導，精神健康諮詢委員會昨晚開會，署理醫務衛生局長李夏茵宣布，政府十分重視市民的精神健康，提出十項加強措施，亦會探討「社區治療令」的可行性及有效性，向政府提交建議。

報導稱，醫管局將改善精神科專科門診的新症輪候時間，「緊急」的輪候時間中位數不超過一星期，「半緊急」不超過四星期。

選委會界別立法會議員陳沛良表示，樂見政府推出「5+5」支援措施，包括加強地區康健中心於基層精神健康推廣上的角色與功能等，但對未採納他提出的全港精神健康普查、設立全港精神健康藍圖的建議，表示遺憾，希望政府在制訂長遠的精神健康政策方面仔細審視上述建議。

團結香港基金研究員周嘉俊歡迎政府提出十項加強措施，但他指出，隨著措施推出，可預見服務量會有所增長，需要更多服務人手，短期內建議政府多加善用現有社區內的人力資源，例如輔導員、家庭醫生。

中大社工系講師丁惟彬說，現時絕大部分病人均可無條件出院，若擴大有條件釋放機制，變相更多病人須遵守出院條件，反令他們感到長期被「綑綁」。他稱不論是否精神病人，「無人希望被管束」，憂擴大機制或推行社區治療令將致反效果，令病人「玩失蹤」。

關於「社區治療令」，精神健康諮詢委員會主席黃仁龍稱，2017年報告有指出實施的複雜度高，因為涉及社會保障及個人權利平衡問題，在外國實踐時產生不少問題。他形容精神健康事宜浩瀚，要按優次跟進。

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