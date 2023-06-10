港醫療券7月起夫妻可共用 申報須負法律責任
港府7月起容許夫妻共用長者醫療券戶口，署理醫務衛生局長李夏茵表示，長者與配偶登記共用戶口時，毋須出示婚姻證明，但須對申報內容負上法律責任。
明報報導，多名議員關注可能出現濫用，如長者重複登記多名「配偶」戶口、兩個單身人士申報為配偶，甚至有長者「被登記」而損失等。李夏茵強調，衛生署會把關，檢視不尋常情况，並會容許長者以外的家屬登記接收電話短訊，方便監察戶口使用情况。社區組織協會認為難改良計畫設計避免上述問題，倡多宣傳教育。
報導指出，衛生署以方便長者為原則，故長者在申請連結配偶的醫療券戶口時，毋須提交相關文件證明配偶關係。署方補充，已設立監察機制偵察和調查可疑個案，署方將要求相關個案提供結婚證書等文件以作檢查，並會在有需要時將個案轉交執法部門跟進，防止醫療券被濫用。
社區組織協會幹事連瑋翹關注，長者會否登記「兩個老公或老婆」，且容許夫妻共用後，醫療券累計金額上限由8000港元(約1024美元)增至1.6萬港元(約2048美元)，如部分長者另一半長期不在港或居住院舍，他們套現誘因更大，但他認為難從計畫設計上着手改良，須多宣傳教育。
據報導，他亦憂慮出現大額騙案，稱部分服務提供者很精明，會將大額交易分拆多張帳單，避過衛生署監察，建議執法部門偽裝神祕顧客主動抽查。
另外，港府正探討擴大醫療券適用範圍至內地大灣區除港大深圳醫院以外的醫療機構，惟須與該院的醫療服務標準及臨牀管治架構相若，即以「香港管理模式」運作。
多名議員關注港府會否考慮涵蓋內地三甲醫院，李夏茵稱會一籃子考慮，三甲醫院也有信心保證，並強調香港無法規管內地機構，港式管理醫療機構能確保服務水平與香港相若，政府亦會考慮有關機構有否香港持牌人。
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