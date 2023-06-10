港醫療券7月起夫妻可共用 申報須負法律責任

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府7月起容許夫妻共用長者醫療券戶口，署理醫務衛生局長李夏茵表示，長者與配偶登記共用戶口時，毋須出示婚姻證明，但須對申報內容負上法律責任。

明報報導，多名議員關注可能出現濫用，如長者重複登記多名「配偶」戶口、兩個單身人士申報為配偶，甚至有長者「被登記」而損失等。李夏茵強調，衛生署會把關，檢視不尋常情况，並會容許長者以外的家屬登記接收電話短訊，方便監察戶口使用情况。社區組織協會認為難改良計畫設計避免上述問題，倡多宣傳教育 。

報導指出，衛生署以方便長者為原則，故長者在申請連結配偶的醫療券戶口時，毋須提交相關文件證明配偶關係。署方補充，已設立監察機制偵察和調查可疑個案，署方將要求相關個案提供結婚證書等文件以作檢查，並會在有需要時將個案轉交執法部門跟進，防止醫療券被濫用。

社區組織協會幹事連瑋翹關注，長者會否登記「兩個老公或老婆」，且容許夫妻共用後，醫療券累計金額上限由8000港元(約1024美元)增至1.6萬港元(約2048美元)，如部分長者另一半長期不在港或居住院舍，他們套現誘因更大，但他認為難從計畫設計上着手改良，須多宣傳教育。

據報導，他亦憂慮出現大額騙案，稱部分服務提供者很精明，會將大額交易分拆多張帳單，避過衛生署監察，建議執法部門偽裝神祕顧客主動抽查。

另外，港府正探討擴大醫療券適用範圍至內地大灣區 除港大深圳醫院以外的醫療機構，惟須與該院的醫療服務標準及臨牀管治架構相若，即以「香港 管理模式」運作。

多名議員關注港府會否考慮涵蓋內地三甲醫院，李夏茵稱會一籃子考慮，三甲醫院也有信心保證，並強調香港無法規管內地機構，港式管理醫療機構能確保服務水平與香港相若，政府亦會考慮有關機構有否香港持牌人。