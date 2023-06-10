華郵：反送中青年 獄中接受「去激化」教育

華盛頓郵報揭露參與「反送中」的21歲以下人士，在獄中接受進「去激化」教育。圖為2月時，香港懲教署更生青年接受媒體訪問談「認識真正祖國」。(中通社)

今年6月是香港 「反送中 」運動4周年，華盛頓郵報揭露，因參與「反送中」而在囚的21歲以下人士，在獄中接受壓制「激進」政治思想的「去激化」教育過程，包括要對以往的抗爭行為公開懺悔。

由於參與「反送中」運動，大量「思想激進」人士被還押或定罪。懲教署稱，為協助他們「擺脫激進思想及行為」，會以不同的「激進思想特徵」對他們進行評估，並提供「去激化」更生項目，包括認識中國歷史及國民教育、心理及價值觀重整等。

華郵8日以「香港監獄迫使年輕抗爭者效忠中國」為題報導指出，據香港懲教署資料，截至今年4月30日有871名年輕犯人參與「去激化」項目，當中70%與「反送中」運動有關，最年輕的只有14歲。

懲教署拒絕就「去激化」項目提供具體內容，華郵分別訪問了3名及10名已完成服刑的成年及少年囚犯，他們入獄與反送中運動有關，以及2名前懲教署職員。

前懲教署職員表示，「去激化」項目的目的是令囚犯覺得無助，阻止最年輕的囚犯日後參與抗爭，「甚至阻止他們在香港看到未來。」

該職員表示，獲得明確的指示，是要令囚犯完成服刑後參與政治活動的慾望愈來愈少，「他們反而想設法離開香港。」

少年囚犯Leo說：「真正慢慢削弱你抗爭鬥志的，是每天在監獄裡的生活…被針對，被壓迫，被沉默。」Leo表示：「這是24小時洗腦。」

其中一項「去激化」項目是提升少年囚犯的國民身分認同。Leo表示，講課時有攝影師在場，房間裡裝有專門拍攝囚犯的攝影機，在懲教署發布的宣傳影片中，「你可以看到我們像木頭一樣坐在那裡。」

另一名少年囚犯Man，2019年7月一次抗爭中用雨傘打一名警察 ，並從噴胡椒噴霧的警察中協助另一名抗爭者逃走。Man其後被法院判入少年懲教所逾2年。

Man說，每天要接受中式步操訓練，不可以再用英語Sir稱呼長官，要改用中文。

報導指出，懲教署設立「青少年研習所」，是透過親社會導向的心理治療，強化少年囚犯調節情緒的能力。

少年囚犯可以邀請家長參與一些活動，其中一項活動是囚犯寫道歉信給家庭或國家，並要在懲教署職員、家長或其他囚犯面前大聲讀出來。

報導引述一名前懲教署心理學家表示，因為政治犯增加及受到懲教署的壓力，心理治療的環節變成懺悔，囚犯要對以往的政治行為感到悔恨，及承認以前的想法很極端。

報導又指出，囚犯要觀看被指為中國大外宣電影「長津湖戰役」，部分囚犯在幾周內觀看這部電影數次，並要填表寫出最喜歡的角色是誰。

據報導，受訪的少年囚犯中，除了一人，其他人都表示沒有後悔參與反送中運動。其中一人說：「我很固執，你說的話不會影響我，但表面上我會裝作我認同你，免得有麻煩。」

香港迄今與反送中運動有關而被捕已超過1萬人，當中1/3被檢控，其中250人被控違反港區國安法。