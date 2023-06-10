基本法23條立法 鄧炳強：最快今年或最遲明年完成

香港保安局局長鄧炳強表示，對於基本法23條立法，最快今年或最遲明年便會完成。（中通社）

特區政府律政司5日向法庭申請禁制令及臨時禁制令 ，以禁止四項與有「港獨」意味的歌曲有關的非法行為，包括以任何方式廣播、表演、刊印、發布等，案件已排期在下周一（12日）在高院 開庭處理。保安局局長鄧炳強今日（10日）表示，有關「獨歌」在2019年廣泛流傳，歌詞內容包含一些已被法庭裁定可構成煽動的口號，近期更被錯誤表述為「國歌」，因此政府必須要有行動。

文匯報報導，此外，對於基本法23條立法，鄧炳強表示，最快今年或最遲明年便會完成。政府早前完成草案的第一稿後，國際發生很多事件，法庭亦有新案例。由於整體國安情況有變化，因此要完備法例，同時必定會有公眾諮詢，做好解說工作，避免巿民被誤導。

對於禁制令具體涉及的情況，鄧炳強強調，不可籠統評論兩句便知道何種情況是犯法，要視乎事件的前文後理，包括是否有意圖犯法及有沒有做犯法行為。

對於上周末多人受查，鄧炳強提到，部分已擔保外出。有人在特別敏感日子死心不息做一些行徑，政府要維護公眾秩序及國安，如不處理就有機會被人騎劫。當局的執法標準清晰，任何人都不享特權。