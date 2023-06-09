我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

雙黃鴨「長高長大」 香港維多利亞港啟航

香港新聞組／香港9日電
「小黃鴨」港鐵藝術之旅從金鐘站起航，覆蓋24個港鐵車站。圖為扶手電梯上的小黃鴨圖案及往來的市民及旅客。（中新社）
「小黃鴨」港鐵藝術之旅從金鐘站起航，覆蓋24個港鐵車站。圖為扶手電梯上的小黃鴨圖案及往來的市民及旅客。（中新社）

大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」時隔十年重返香港，10日起正式在中環添馬公園對開中西區海濱長廊公開展出，計畫為期約兩星期，視天氣情況而定。主辦單位8日晚先在灣仔會展外海面，為兩隻18米高巨型黃色橡皮鴨逐一完成充氣，每隻均需花上約兩小時，9日早舉行啟航禮。

綜合明報、香港01等港媒報導，兩隻未充氣的橡皮鴨8日從青衣運抵灣仔海旁，工作人員隨即開展各項準備工作，包括以吊臂將之從躉船移至海面。8日晚約7時，工作人員先為其中一隻橡皮鴨充氣，其間以吊鈎將之拉高，另一艘小艇在旁繞圈觀察，最少4名工作人員定期爬上橡皮鴨檢查協助鬆弛「鴨皮」，確保不會因摺痕阻礙充氣。約兩小時後，首隻橡皮鴨完成充氣，至晚上約10時半，工作人員開始為第二隻橡皮鴨充氣，同樣花約兩個小時完成。

黃色橡皮鴨10年前曾獨自「暢游」維港，時隔十年黃鴨已「快高長大」，由16.5米長高至18米。創作者霍夫曼此次偕同兩隻黃鴨重臨維港，象徵好事成雙，雙喜重臨，為香港增添雙倍快樂。霍夫曼早前形容，一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結，認為疫情讓大眾學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。兩隻巨型橡皮鴨料與公眾見面約兩周，確實展期視乎天氣狀況等而定。

此外，橡皮鴨亦會「游」進港鐵站內，市民可在金鐘站等合共24個港鐵站一睹其風采。距黃鴨最近的港鐵金鐘站化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。月台、樓梯、扶手電梯、牆壁等位置都滿布小鴨蹤影，大如整隻橡皮鴨，小如水滴、腳印等設計，吸引繁忙都市人的目光，鼓勵乘客停下來感受和細味生活片刻。

香港 疫情

上一則

港復辦龍舟賽 4000選手決高下 冠軍獎金1萬美元

下一則

買房最多送兩斤黃金 杭州臨安開發商變相降價競爭

延伸閱讀

香港末代總督彭定康：北京想看的是「沒有港人的香港」

香港末代總督彭定康：北京想看的是「沒有港人的香港」
香港的大客廳

香港的大客廳
港獨歌「願榮光」下載大增 禁令12日審理

港獨歌「願榮光」下載大增 禁令12日審理
美議員揚言禁李家超赴美出席APEC

美議員揚言禁李家超赴美出席APEC

熱門新聞

被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
寰球工程項目公司高管在街頭被拍到牽手外遇對象，畫面曝光後，女子身分也被起底。（視頻截圖）

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

2023-06-08 08:30
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
網傳「不能坐別人坐過的熱凳子」，是真的嗎？圖為示意圖。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

別人坐過的「熱凳子」不能坐？問題登熱搜 專家這樣解答

2023-06-07 09:30

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡