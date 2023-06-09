雙黃鴨「長高長大」 香港維多利亞港啟航

「小黃鴨」港鐵藝術之旅從金鐘站起航，覆蓋24個港鐵車站。圖為扶手電梯上的小黃鴨圖案及往來的市民及旅客。（中新社）

大型海上公共藝術展覽「橡皮鴨二重暢」時隔十年重返香港 ，10日起正式在中環添馬公園對開中西區海濱長廊公開展出，計畫為期約兩星期，視天氣情況而定。主辦單位8日晚先在灣仔會展外海面，為兩隻18米高巨型黃色橡皮鴨逐一完成充氣，每隻均需花上約兩小時，9日早舉行啟航禮。

綜合明報、香港01等港媒報導，兩隻未充氣的橡皮鴨8日從青衣運抵灣仔海旁，工作人員隨即開展各項準備工作，包括以吊臂將之從躉船移至海面。8日晚約7時，工作人員先為其中一隻橡皮鴨充氣，其間以吊鈎將之拉高，另一艘小艇在旁繞圈觀察，最少4名工作人員定期爬上橡皮鴨檢查協助鬆弛「鴨皮」，確保不會因摺痕阻礙充氣。約兩小時後，首隻橡皮鴨完成充氣，至晚上約10時半，工作人員開始為第二隻橡皮鴨充氣，同樣花約兩個小時完成。

黃色橡皮鴨10年前曾獨自「暢游」維港，時隔十年黃鴨已「快高長大」，由16.5米長高至18米。創作者霍夫曼此次偕同兩隻黃鴨重臨維港，象徵好事成雙，雙喜重臨，為香港增添雙倍快樂。霍夫曼早前形容，一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結，認為疫情 讓大眾學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。兩隻巨型橡皮鴨料與公眾見面約兩周，確實展期視乎天氣狀況等而定。

此外，橡皮鴨亦會「游」進港鐵站內，市民可在金鐘站等合共24個港鐵站一睹其風采。距黃鴨最近的港鐵金鐘站化身成期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出入口成為「橡皮鴨主題出口」，6米高的巨型玻璃天窗已變成趣緻鴨子臉。月台、樓梯、扶手電梯、牆壁等位置都滿布小鴨蹤影，大如整隻橡皮鴨，小如水滴、腳印等設計，吸引繁忙都市人的目光，鼓勵乘客停下來感受和細味生活片刻。