日若倒核廢水 港擬禁食品進口 設跨部門小組加強驗輻射

不少港人喜歡日本食品，環境及生態局長謝展寰於香港報紙撰文稱，當日方啟動排放核廢水，香港會禁止福島一帶高風險縣份的水產進口。（中通社資料照片）

日本 早前宣布今年春夏交季起準備把福島核電站的核廢水排放海外，港府高度關注，相關官員表示，一旦日本排放核廢水，港方將會即時採取措施，包括禁止福島一帶高風險水產品進口。

綜合大公報、明報報導，香港 環境及生態局局長謝展寰昨天指出，為保障香港市民健康，港府已成立跨部門專責小組，只要日本排放福島核廢水，會即時採取措施，包括禁止福島一帶沿岸高風險縣份的水產品進口香港，以及對其他有風險縣份的水產品實施嚴厲進口管制。

他表示，自4月中起，食安中心已逐步加強對日本進口食品的輻射檢測 ，特別是水產品。他提醒食品進口商和餐飲業界預早作出安排。

香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，這次事件對香港食品安全的影響有多大，要等待國際原子能機構的報告結果。黃傑龍說，業界早前曾與港府開會討論此事，對此已有一定心理準備。

日本福島核電事故發生後，香港已對部分日本食品進口限制，比如福島的蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉，一律不准進口香港。不過，包括福島在內的活生、冷凍或冷藏水產品，以及冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋，只要附有日本當局簽發的輻射證明書，仍然可以進口香港。

環境局表示，食安中心等部門已增加對日本進口食品檢測，有關工作由部門適當調配現有人手應付，近兩年用於購置所需檢測儀器的額外開支每年約600萬港元（約76.5萬美元）。

東京電力公司日前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道注入海水，準備用以稀釋核廢水，稍後排出太平洋。謝展寰指東京電力公司上月在福島海灣內捕捉的一條魚，體內放射性元素「銫」含量超標約180倍，反映福島核電站廢水對食物安全造成的風險「絕不是學術討論，而是真實存在的嚴重問題」。

謝展寰引述港府統計處數字，2022年日本進口主要食物占香港整體供應約2%，而就日本進口的各類肉類（冰鮮牛肉除外）、蔬果和奶製品占香港食品市場不足5%，水產則占本地消耗量6.75%。