1周電騙9婆婆 香港前區議員被捕 圖向警員索料露餡

香港前區議員王進洋嫌索取老婦「保釋金」被揭發，遭到逮捕。（取材自臉書）

香港 警方5日拘捕一名28歲本地男子，涉嫌與一周內9宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，負責上門收款及指示他人收款，涉及騙款97萬（港幣，下同，約12.3萬美元）。明報報導，涉案男子為兩年前被DQ的攬炒派離島區前議員王進洋，他被暫控「以欺騙手段取得財產」罪，8日上午在觀塘裁判法院提堂。

報導指出，王進洋涉嫌為搵快錢（短時間內賺取高收入）踏上「騙途」，以日薪1500元（約191.3美元）受「猜猜我是誰」詐騙集團 招攬，充當登門收騙款的下線成員，日前在觀塘向90歲婆婆收取30萬元「保釋金」。

此外，據大公、文匯報導，警方追查期間，王疑作賊心虛，於5日藉到警署交代自己欠交罰款時，假扮關心騙案及提供資料，圖向警員打探案情，反而自露破綻，被查出他就是收取30萬元騙款的疑犯，且另涉8宗同類涉款共67萬元的案件，昨被落案起訴以欺騙手段取得財產罪名，今日押上觀塘裁判法院提堂。

警方昨講述案情指，觀塘警區在5月30日接獲一名居翠屏邨的90歲婆婆報案，稱早前接到自稱是其兒子的電話，聲稱因干犯刑事案被捕急需30萬元保釋金，並會安排朋友上門取款。婆婆不疑有詐，同日將款項交給上門自稱是兒子朋友的男子。婆婆事後與家人取得聯絡，才發現受騙。

警方接手調查，並翻查閉路電視追緝登門收錢的騙徒。5日晚，一名28歲姓王男子就一宗欠交罰款案件到將軍澳警區時，警員發現他就是翠屏邨騙案中向受害人收取30萬元的疑犯，遂將之拘捕，案件交由觀塘警區重案組第二隊跟進。

據了解，涉案王姓男子是離島區前區議員王進洋。當晚他因一宗交通告票欠繳罰款被通緝，到將軍澳警署投案並作解釋。在處理交通告票期間，王假扮「八卦 」，將話題扯到近期的「猜猜我是誰」騙案，又提及有人收日薪替人收數，可能都是受害人云云。

警員察覺王有可疑，經調查發現他除涉翠屏邨騙案外，另涉嫌與5月29日至6月5日全港8宗 「猜猜我是誰」騙案有關，案中8名受害人為年齡介乎71至93歲的婆婆，9宗騙案涉款共97萬元。調查還發現，王進洋在其中一宗騙案中，曾指使下線成員向受害人收錢，從而變成上線成員，警方正調查他在詐騙集團的參與程度。