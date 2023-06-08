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港冒長者2元乘車違規個案多 增罰金 恐坐監

香港新聞組／香港8日電
港鐵將增加違規罰款金額，打擊違法使用搭車優惠；圖為示意圖。（中新社）
港鐵將增加違規罰款金額，打擊違法使用搭車優惠；圖為示意圖。（中新社）

為鼓勵長者多出行、豐富社交生活的2元（港幣，下同，約0.25美元）乘車優惠計畫，近年違規的情況愈見嚴重，由2018年至2022年間，共揭發1304宗懷疑違規個案。文匯報連日直擊市民三招騙優惠或濫用該計畫，包括疑似冒充合資格者使用優惠、「長車短搭」，以及小巴承辦商多收車資。

據報導，記者僅搭乘5趟巴士及小巴，已發現5宗疑冒認長者或殘疾人士使用優惠的個案，有人錢包內同時有普通成人八達通及長者八達通，方便執法風聲緊時轉換八達通卡。

綜合港媒報導，特首李家超日前表明，會針對可能出現的違規使用或濫用情況加強執法。港府勞工及福利局局長孫玉菡昨日表示，運輸署將加強查票，月內展開全港執法打擊行動，確保乘客繳付正確車資，他提醒，一旦被發現違規使用該計畫，除了要補付車船費外，有關個案會轉介警方調查，一經定罪可被判監禁。

港鐵表示，6月25日起重鐵網絡的相關罰款將由500元倍增至1000元；輕鐵及港鐵巴士則由290元，加至370元，上升27.6%。

乘車優惠計畫由去年2月起，將合資格長者由年滿65歲下調至60歲，並擴展適用的交通工具，港府的相關支出隨即由2021/22年度的12億元，倍增至2022/23年度近31億元，本年度預算開支進一步升至約70億元。在2022/23年度，專營巴士收取最多的車資差額，佔11.8億元，其次是11.6億元的港鐵，專線小巴營辦商亦有5.6億元。

經營小巴的魏沛揚表示，司機監察違規使用者有難處，「有時見到一個中年人，很難確定是不是60歲，亦或是身患殘疾，因此很少司機主動詢問，就是怕搞錯，與乘客起衝突。我曾見到有人明顯是年輕人，一時使用長者八達通，一時使用普通成人八達通，才能夠確定違規。」他認為，目前對違規者的罰則太低。

港鐵又指，會加強查票，以打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，確保乘客繳付正確車資。同時，港鐵會修改「車票發出條件」，及在車站張貼告示，通知乘客有關修改，並加強宣傳教育，讓乘客知悉附加費款額的新規定，提醒乘客繳付正確車資。

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