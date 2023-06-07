港府鎮壓和平示威民眾 美跨黨派議員：APEC勿邀李家超

美國跨黨派議員聯名致函國務卿布林肯，齊聲反對邀請香港特首李家超（圖） 參加APEC。（中通社）

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，外界關切遭美制裁的香港 特首李家超是否能與會。跨黨派參議員 今天聯名致函國務卿布林肯，齊聲反對邀請李家超。

今年APEC重頭戲經濟領袖會議將於11月中在加州舊金山舉行，共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）及民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）今天聯名致函布林肯（Antony Blinken），呼籲他不應邀請李家超與會。

議員們表示：「香港政府2019年暴力鎮壓和平示威群眾，邀請李家超出席APEC會議將向全球人權侵犯者發出可怕訊號。」

香港國安法生效後，川普政府2020年8月以涉及依據國安法脅迫、逮捕、拘禁與囚禁民眾為由，對11名港府官員實施制裁，當中包括時任保安局長的李家超。

同年10月，國務院依據2020年7月實施的「香港自治法」（Hong Kong Autonomy Act），點名10位損害香港自治的官員，李家超也名列在內；根據該法，美國總統得以對遭點名人士施行凍結資產、拒發簽證或拒絕入境等制裁措施。

議員們指出，按照規定，除非李家超能取得美國政府豁免，否則不得訪美。

不過，根據議員們說法，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）已對外證實，美國計畫邀請李家超與會，理由是「身為主辦國，我們相信促進區域經濟對話及美國（與中國）維繫全球宏觀經濟穩定的合作，是相當重要的事」。

議員們表示，他們理解促進與印太盟友夥伴區域經濟對話的重要性，但邀請遭制裁的人權侵犯者，是對所有遭北京及其香港代理人迫害人士的「汙辱」（affront）。

身為美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席的史密斯及默克利今天也致函目前訪問華府的英國首相蘇納克（Rishi Sunak），呼籲他與拜登政府就香港政策協商，公開將爭取香港壹傳媒創辦人黎智英 等香港政治犯獲釋列為優先事項。

CECC曾於5月11日邀請現居台灣的黎智英么子黎崇恩出席聽證會，黎崇恩當時譴責英國「虛偽」，沒有充分譴責香港對異議人士的鎮壓，也沒有要求釋放他的英國籍父親黎智英，並繼續與中國進行貿易。