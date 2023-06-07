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港基層公務員加薪4.65%勝私企3% 高階加2.87%極失望

香港新聞組╱香港7日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港17萬基層公務員將加薪4.65%，高於私企的3%；高階公務員及首長只加薪2.87%，香港高級公務員協會表示極度失望，認為政府漠視高級公務員的付出。政府人員協會認為加幅可接受，但希望統一加薪5%。

綜合大公報、明報報導，2023年薪酬趨勢調查結果早前公布，分別是高層為3.91%、中層為5.68%、基層為5.66%，扣減遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標，高、中、基層公務員分別是2.87%、4.65%和4.5%。時隔三星期，行政會議昨日通過政府提出的調薪方案，高級公務員建議加薪2.87%，中、基層建議加薪4.65%。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，中、高層公務員的加薪幅度與薪酬趨勢淨指標相同，今次亦按照「低跟中」的慣例，調高基層公務員的加幅，與中層相同，首長級公務員的加幅會跟隨高層公務員的安排。

華員會會長利葵燕表示，早前華員會要求政府加薪5.1%，皆因公務員在2020至2022年曾經連續兩年凍薪，希望本次調薪為公務員追回通脹。

警察隊員佐級協會樂見政府跟從機制調整公務員薪酬，但認為高級公務員的加幅過低；政府人員協會則希望，政府把加薪幅度向上微調，令全體公務員畫一加薪5%。

勞聯立法會議員林振昇和周小松表示接受相關調整建議，但考慮到近年公務員流失率嚴重，認為今次的加薪幅度仍沒有充分考慮公務員士氣，建議政府改善公務員的福利。工聯會立法會議員梁子穎呼籲公務員事務局，因應本港未來發展增聘人手，分擔前線公務員的工作。

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