﻿調查：港少數族裔青年 3成需精神支援

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 在一周內連續發生隨機斬人案奪五命，兩疑兇均有精神問題，惹起社會關注香港對精神病患者的支援問題。一項調查顯示，逾九成華裔 青年表示願與少數族裔做朋友，近三成少數族裔受訪者表示需要精神健康支援服務，當中近八成人不懂如何求助。

大公報報導，香港中華基督教青年會(YMCA)昨日公布的調查顯示，近八成受訪青年均同意香港的華裔與少數族裔相處融洽，亦有約八成少數族裔青年同意香港是種族共融的社會。有92.6%的華裔青年表示他們樂意班上有少數族裔同學，相比之下，只有81.8%的少數族裔青年同意以上說法。

同時，有逾六成華裔受訪者認同少數族裔在香港遭受歧視(68.4%)或不公平對待(60.9%)，而分別只有43.7%及44.6%的少數族裔受訪者同意以上說法。

此外，九成華裔青年受訪者表示願意或非常願意與少數族裔做朋友，而華裔青年不願與少數族裔成為朋友的主要原因是「言語溝通障礙」(54.5%)、「少接觸及認識不足」(39.4%)和「不同宗教風俗文化」(36.4%)。

有27.9%的受訪少數族裔青年表示有需要接受精神健康支援服務，但在這些有精神健康支援服務需要的受訪者中，有70.8%稱不了解本港現有的精神健康支援服務，並有79.7%的受訪者表示不懂得如何求助。

香港01報導，精神健康諮詢委員會委員林翠華昨表示，有精神問題而未得到援助的個案只是冰山一角，香港現時有逾29萬名精神科病人，卻只有385名精神科醫生，醫患比例為1：761，人手嚴重短缺，連半世紀前、已過時的指標仍追不上，在移民潮和離職潮下，醫護數目更不斷下跌令病人求助更難。

港大學臨床醫學 院精神醫學系講座教授陳友凱亦表示，研究顯示每位思覺失調病患者，每次見醫生診治時間平均只有5分鐘，醫生連其自殺的徵兆亦難以察覺，根本無法了解病人真正需要。

林翠華說，印度籍母親疑焗死三名女兒的案件，很難令人想像疑犯是在完全理智的情況下犯案，反映有精神和情緒問題的市民不懂或不願求助。