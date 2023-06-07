TikTok前駐美主管：中共2018年曾調閱香港用戶

TikTok母公司前駐美主管指控，中共黨組織成員曾調閱香港用戶數據。(路透)

TikTok 母公司字節跳動前駐美主管余英濤透露，中共 黨組織成員曾經於2018年時，調閱香港 用戶數據，包含網路資訊、IP位置以及交流內容，並監控上傳抗議活動內容的香港用戶。

據華爾街日報報導，余英濤（Yintao Yu，音譯）5月初在加州舊金山提訴訟，告公司不當解雇，並指公司是北京當局的宣傳工具，以及授權公司內的中共黨組織成員監控香港用戶數據。

根據他的訴狀，這個黨組織的成員在2018年時調閱了香港用戶數據，特別是關注香港的民權運動人士和抗議者，調閱的資料包含網絡資訊、SIM卡識別資訊和IP地址等，目的是辨識和定位這些用戶。

此外，他引述當時接觸到的系統日誌指出，這些用戶在平台上交流的資訊也被調閱，「公司黨組織對在TikTok上傳抗議活動相關內容的香港用戶進行了監控」，部分過去曾經參與過不同抗議活動的用戶也因此被「發現」。

據報導，余英濤在訴狀中更提到，黨組織成員獲得「超級用戶」的資格，也被稱為「上帝資格」，可以查看字節跳動蒐集的所有數據。此外，字節跳動為中共保留了一個「通道」，專門用來訪問美國用戶數據。

今年3月底在華府進行的聽證會上，TikTok執行長周受資再次向美國議員保證，中國政府沒有存取美國用戶資料的權限，「字節跳動並非中國政府擁有或受其控制，是一家私人公司」。然而，部分議員對這個說法並不買單。

報導提到，對於余英濤的說法，字節跳動完全否認。字節跳動的發言人稱訴狀中的內容是「看來毫無根據的主張和指控」，並表示余英濤於2018年被解雇後，過去五年內都沒有提出這些指控，近期的行為「顯然是為了吸引媒體的關注」。

據公開資訊，余英濤曾是字節跳動美國工程部主管，他在訴狀中主張於2017年被雇用後不久，就發現字節跳動「竊取」在Instagram、Snapchat等競爭對手網站上發布的影片，並把這些影片當作自家內容呈現。

他曾向公司相關部門經理回報這些問題，但「侵犯智慧財產的行為依舊沒有減少」。他於2018年11月遭開除。