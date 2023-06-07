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末代港督彭定康出書《香港日記》 解構與中共角力

香港新聞組╱香港7日電
香港前總督彭定康。(取材自香港電台)
香港前總督彭定康。(取材自香港電台)

香港末代港督彭定康《香港日記》在台灣出版中譯本。為書寫序言的香港專欄作家陶傑表示，書中記錄了彭定康與中共官員交手過程，解構中共思維及統戰方式，對台灣政商界很有參考價值。

《香港日記》的英文版本在2022年香港主權移交25周年出版，今年5月在台灣出版了中譯本。出版社黑體文化8日將與彭定康舉行連線分享會。

彭定康由1992年開始擔任香港最後一任總督，當時只有47歲，直至1997年香港主權移交。1997年6月30日晚上香港風雨飄搖，港人在雨中送別彭定康一家，這個畫面仍留在很多港人心中。

《香港日記》整理了彭定康擔任港督期間所寫下的日記，記錄了彭定康與中共官員糾纏的同時，還要面對一些英國官員及商界在背後扯後腿，因為他們主張跟中國做生意，以及要應對香港民主派對政制改革的要求，周旋在多方勢力之中。

陶傑在書中序言形容，「彭定康一到香港，魅力四射、深入民間，中共從未見過殖民地的總督來這一套，對他充滿疑惑，便出動一貫的文化統戰，邀請他到北京，安排他參觀宏偉空闊的紫禁城。」

對很多西方政客，中國的統戰都以笑臉和禮遇開始，從前美國總統歐巴馬及川普，到前國民黨主席連戰及前總統馬英九，到近期訪問中國的法國總統馬克宏都用這一招。

但這一招心戰對秉持人權自由普世價值的彭定康並不奏效，屬於英國保守黨自由派的彭定康很快就在「香港基本法」灰色地帶之中，另行設計一套政制改革，包括增加當時香港立法局的直選議席。

彭定康因而惹怒中共，被時任港澳辦主任魯平大罵「千古罪人」。

陶傑表示，這書詳細記錄彭定康在香港與中共交手的詳細狀況，也揭示了中共的思維方式與其對世界認知的局限，長年僵化的意識型態，即使是鄧小平、朱鎔基的「改革派」也不例外，也因此中國總是無法與世界接軌。

陶傑又指，彭定康的經歷顯示，中國大陸只有在對方強大軍事的實力之下才會低頭，不會有任何理性討論，由昔日「改革開放」到今天的中國也是如此。

雖然這書是講述香港主權移交前五年的政治變化，但陶傑認為，這書對今天各地政商界包括台灣也很有參考價值，可以藉這書了解到中共決策過程及官僚的行事心理。

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