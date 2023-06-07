獨歌「願榮光」港府申令禁播 議員：小動作

圖為一群音樂表演者2019年9月18日在九龍塘一間購物商場快閃抗議，演奏「願榮光歸香港」。(路透)

港府律政司長向香港 高等法院申請禁制令，禁止公眾人士在網上或任何平台，傳播反送中 運動中流行起來的歌曲「願榮光歸香港」，指其主張香港從中國分離出去。禁制令聆訊等候法庭指示，新思維立法會議員狄志遠指禁播屬「小動作」，資深大律師湯家驊說香港從未試過禁播一首歌曲。

港府律政司長5日向香港高等法院申請禁制令和臨時禁制令。原告為律政司長，被告為「從事相關禁制行為的任何人」。要求禁止四項與歌曲「願榮光歸香港」有關行為，包括以任何方式廣播、轉載、傳播、表演、刊印、發布、出售、要約出售、分發、展示或複製相關歌曲等。

「願榮光歸香港」出現在2019年6月反送中運動初期，創作人之一是化名的「Thomas dgx yhl」，他主張抗爭歌曲的旋律應以古典音樂為基礎。歌曲當年8月面世，很快在香港熱爆。

反送中運動後，「願榮光歸香港」被人定性為「港獨之歌」，引發不少事件包括有年輕人傳播此歌在香港被捕。去年亞洲七人橄欖球系列賽南韓站，主辦方將「願榮光歸香港」作為「香港國歌」播出，其後多個香港運動員出席的比賽都發生類似事件，引起爭議。

港府聲明指歌詞內容含有已被法庭裁定可構成煽動的口號，而有關歌曲近期亦多次被錯誤表述為「香港國歌」，對中國大陸和香港特區造成嚴重損害。

香港新聞組╱香港7日電

明報報導，「願榮光歸香港」除了在YouTube播放，Spotify、KKBOX等串流平台亦可聽到，一旦法院因應律政司要求頒布禁制令，YouTube、Google 等科技公司該如何處置？

香港互聯網協會開放數據小組召集人、數據科學家黃浩華表示，YouTube只要將影片下架，事件便告終，但Google等互聯網搜尋器只能令相關網站無法再被搜尋；但若要令播放曲子的網站消失，IT界人士皆認為「非常難」。

資深大律師湯家驊表示，Google在香港設有分公司，即使伺服器設於境外，亦會受香港禁制令限制，所以Google不能免責；惟完全在香港沒有運作的外國網站傳播歌曲，便不會受禁制令影響。