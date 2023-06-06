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曾兩奪奧運獎牌 「女車神」李慧詩退役轉當教練

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

人稱「牛下女車神」的香港單車代表李慧詩宣布退役，現年36歲的她將轉型成教練。

香港01報導，李慧詩由2021年舉行的東京奧運結束後，已明言「準備好慢慢退下來」並漸漸淡出，名字也沒有再出現在新一年的香港體育學院精英運動員名單，在杭州亞運前3個多月，她宣布結束19年的職業運動員生涯。

李慧詩由2004年開始成為全職運動員，成長於牛頭角下村的她雖然自幼患貧血、更曾跌斷手，手術失敗，差點因而結束生涯。但一直默默耕耘的她，卻不斷克服各種苦楚，無論是炒車的傷患和疤痕、或是親密的普林俊教練猝逝，她每次都變得更強悍。

2010年的李慧詩還未成為「女車神」，當年的廣州亞運，她在500米計時賽為香港奪得該屆賽事第一金，並刷新亞洲紀錄；她其後再添一面銅牌。而真正奠定「車神」名號的，是2012年倫敦奧運。

李慧詩的戰績不斷向上，2013年世界錦標賽，她在500米計時賽獲得一面金牌，首次奪得象徵世界冠軍的彩虹戰衣，同屆再奪一面爭先賽銅牌；翌年的仁川亞運，她一口氣在女子爭先賽和競輪賽摘金，狀態好得外界對她在2016年裡約熱內盧的表現寄予厚望，偏偏在裡約奧運競輪賽次圈，一次炒車，令她無緣爭逐獎牌；負傷出戰爭先賽，亦不敵德國名將。賽事結束後受訪，她只得痛哭。

休息、沉澱過後，李慧詩在2017年回歸，更展開她的生涯高峰，尤其在爭先賽更是無人能敵，連續20個月未嘗一敗，期間橫掃多面大賽金牌，包括2019年波蘭舉行的世界錦標賽，她連贏爭先賽和競輪賽，將生涯擁有的彩虹戰衣一口氣增至3件，成為香港首位做到此壯舉的單車運動員；另外還有雅加達亞運兩面金牌、兩屆亞洲錦標賽、數不盡的世界盃分站賽金牌等。

2020年疫情爆發，東京奧運延期，李慧詩與一眾港將克服重重難關訓練、參賽，最終也一圓心願，在女子爭先賽再度奪得一面銅牌，令她成為香港第一位在兩屆奧運分別奪得獎牌的運動員。當時她曾在Instagram寫下長文，提到：「縱使已準備好慢慢退下來，我還深愛它（單車），它在我心中依然佔據重要的位置。」

李慧詩其後立刻再戰全運會，獲得一金一銅，成為她最後參加的大型運動會；其後也曾出戰日本場地盃、國家盃等賽事，但亦漸漸淡出。香港體育學院4月公布的新一屆精英運動員名單，也不再見到她的名字，到杭州亞運前的3個多月，李慧詩終落實不會參賽、結束運動員生涯，準備轉型成教練，回饋港隊。

運動員 香港 東京奧運

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