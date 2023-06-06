我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

紐約安置庇護客 亞當斯：50個宗教場所提供過夜

港人六四開保時捷上街 掛「US8964」車牌遭警扣車

香港新聞組／香港6日電
香港一輛車牌為「US8964」的保時捷跑車，6月4日當天在銅鑼灣遭港警扣押。（取材自推特）
香港一輛車牌為「US8964」的保時捷跑車，6月4日當天在銅鑼灣遭港警扣押。（取材自推特）

前天是「六四」34周年。一輛懸掛「US8964」車牌的保時捷敞蓬跑車，4日晚在香港銅鑼灣街頭被警察攔截。警方並以車牌浮雕及改裝煞車為由認定違規，當場扣車並拖離現場。有網友質疑，如果這個車牌非法，為何當初要核發？有網友諷：「坦克都能開上街，一輛小跑車不行？」

綜合港媒報導，此外，來自香港的台大研究生劉家儀日前在香港維園哀悼六四，遭警方帶走。劉家儀昨透過臉書報平安，表示已在48小時內保釋。同時亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

被扣車的白色保時捷敞蓬車主表示，2022年6月4日他開車上街，雖被警察攔了2次但沒被扣車，今年是第一次被扣。他表示就住在銅鑼灣附近，昨晚是出門吃晚飯。當他駛入銅鑼灣皇室堡商場旁的記利佐治街時，立刻被多輛警用機車包圍。

他說，員警指稱，他的保時捷涉及浮雕車牌及煞車改裝等違規行為，因此需要扣車，且車輛可能要被扣留72小時。但先前驗車時，他的保時捷從來沒有因為「浮雕車牌」而被認定有問題。

前天「六四事件」爆發34周年，香港警方如臨大敵，在各重要場所及人潮聚集處布署大批警力，但仍有零星的民眾表達訴求。

香港 六四 警察

上一則

復甦疲軟 中：放寬外資准入 官媒：地方政府債務安全可控

下一則

蘇利文：拜登、習近平「某個時候」再聚首

延伸閱讀

港人六四開保時捷上街 掛「US8964」車牌遭警扣車

港人六四開保時捷上街 掛「US8964」車牌遭警扣車
台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協：和平哀悼不是罪

台大僑生悼六四被逮捕今報平安 研協：和平哀悼不是罪
香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」最小僅2歲
消費券、開心香港力撐 香港零售恢復疫前9成

消費券、開心香港力撐 香港零售恢復疫前9成

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
101歲的楊振寧，以視頻方式在西湖大學致辭。（取材自北京日報）

101歲楊振寧罕見露面 容貌變化大 網友熱議

2023-06-02 07:30
小龍蝦是廣受中國民眾歡迎的美食，圖為江蘇盱眙去年舉辦的「龍蝦新味大賽」。（中新社）

4隻小龍蝦下肚差點沒命 四川醫院一晚急診20多例

2023-06-05 03:09

超人氣

更多 >
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
開定存 5個錯誤害你少賺錢

開定存 5個錯誤害你少賺錢
開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣
幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金

幣安及執行長趙長鵬 被證交會指控非法交易及濫用客戶資金