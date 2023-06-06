港人六四開保時捷上街 掛「US8964」車牌遭警扣車

香港一輛車牌為「US8964」的保時捷跑車，6月4日當天在銅鑼灣遭港警扣押。（取材自推特）

前天是「六四 」34周年。一輛懸掛「US8964」車牌的保時捷敞蓬跑車，4日晚在香港 銅鑼灣街頭被警察 攔截。警方並以車牌浮雕及改裝煞車為由認定違規，當場扣車並拖離現場。有網友質疑，如果這個車牌非法，為何當初要核發？有網友諷：「坦克都能開上街，一輛小跑車不行？」

綜合港媒報導，此外，來自香港的台大研究生劉家儀日前在香港維園哀悼六四，遭警方帶走。劉家儀昨透過臉書報平安，表示已在48小時內保釋。同時亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘」。

被扣車的白色保時捷敞蓬車主表示，2022年6月4日他開車上街，雖被警察攔了2次但沒被扣車，今年是第一次被扣。他表示就住在銅鑼灣附近，昨晚是出門吃晚飯。當他駛入銅鑼灣皇室堡商場旁的記利佐治街時，立刻被多輛警用機車包圍。

他說，員警指稱，他的保時捷涉及浮雕車牌及煞車改裝等違規行為，因此需要扣車，且車輛可能要被扣留72小時。但先前驗車時，他的保時捷從來沒有因為「浮雕車牌」而被認定有問題。

前天「六四事件」爆發34周年，香港警方如臨大敵，在各重要場所及人潮聚集處布署大批警力，但仍有零星的民眾表達訴求。