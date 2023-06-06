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香港電台前編導蔡玉玲查車牌案 終院撤罪

香港新聞組／香港6日電
香港電台節目「鏗鏘集」前編導蔡玉玲（中）因報導元朗「721」襲擊事件而導致的陳述罪名，香港終審法院5日裁定撤銷所有定罪；圖為蔡玉玲向新聞界展示終審法院的書面判決書。（美聯社）
香港電台節目「鏗鏘集」前編導蔡玉玲（中）因報導元朗「721」襲擊事件而導致的陳述罪名，香港終審法院5日裁定撤銷所有定罪；圖為蔡玉玲向新聞界展示終審法院的書面判決書。（美聯社）

官方香港電台節目「鏗鏘集」前編導蔡玉玲三年多前製作元朗「721」襲擊事件調查報導，被法院判進行車牌查冊時作出虛假陳述罪成。蔡不服上訴，終審法院昨天裁定她上訴得直，撤銷各項定罪。蔡玉玲步出終審法院時面帶笑容，她認為判決清晰表明言論自由及新聞自由受憲法保障，希望業界不要被事件嚇怕，及日後在新聞調查報導時有所顧慮。

蔡玉玲擔任港台節目「鏗鏘集」編導期間，參與製作發生於2019年721日晚元朗白衣人襲擊事件的調查報導。當晚大批穿著白衣的人以鐵條及木棍等，在元朗地鐵站內無差別襲擊市民，被稱為「721事件」。

製作節目期間蔡玉玲與團隊發現有車輛運送武器，蔡玉玲申請向運輸署進行車牌查冊，即查問一輛轎車及車主的資料，聯絡車主確認事件。名為「721誰主真相」的報導於2020年播放。

警方其後接獲市民投訴，拘捕蔡玉玲並予以起訴，罪名是「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，指當時蔡申報查車牌的理由，是與交通運輸事宜相關。蔡玉玲被捕後，新聞團體曾強烈批評警方的拘捕行動是「打壓新聞自由」，歐盟駐港澳代表處也在臉書發文強調媒體自由是基本權利。

香港電台節目「鏗鏘集」前編導蔡玉玲（中）因報導元朗「721」襲擊事件而導致的陳述...
香港電台節目「鏗鏘集」前編導蔡玉玲（中）因報導元朗「721」襲擊事件而導致的陳述罪名，香港終審法院5日裁定撤銷所有定罪。（美聯社）

2021年4月，西九龍裁判法院裁定蔡玉玲兩項虛假陳述罪名成立，罰款6000港元（約765.2美元），是首宗有記者因車牌查冊被定罪的案件。

蔡玉玲不服定罪，去年向高等法院上訴，但遭駁回。之後，她上訴至終審法院。

綜合媒體報導，終院昨早就蔡玉玲的上訴宣判，5名法官一致裁定她上訴得直，撤銷各項定罪。法官認為，沒有理由將真誠的新聞調查，排除在運輸署車牌查冊申請表上的用途選項「其他有關交通及運輸的事宜」以外。因此，蔡申請的用途陳述不屬於虛假陳述。

蔡玉玲獲悉裁決後形容「很久沒遇過這麼開心的事」，認為無論官司勝負，「過去數年的堅持已經是一件有意義的事」。她表示，由2020年11月被捕至今歷時30個月，事件已對業界帶來工作限制，希望業界不要被事件嚇怕，以及日後在新聞調查報導時有所顧慮。

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