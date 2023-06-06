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爭撫養權 港單親印婦悶死3幼女 揭少數裔不願求助困境

香港新聞組／香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港的精神健康問題再敲起警號！29歲印度裔母親疑不堪婚變及獨力照護3名年幼女兒的精神壓力，昨晨在深水埗劏房寓所疑用枕頭逐一焗死3名年僅2至5歲的女兒，再致電通知家人揭發事件。該家庭之前有社工跟進，後因搬家改由新的綜合家庭中心跟進。今次慘劇再次揭露香港少數族裔面對生活困境，情緒、社會及人際支援不足，一般通常不會主動求助的老大難問題。

綜合大公、文匯報報導，案中3名無辜女童，分別5歲、4歲及2歲，被發現時已昏迷、呼吸脈搏微弱，送院證實死亡。被捕的印度裔母親涉嫌謀殺被捕後因情緒表現不穩，須送院接受檢驗。消息指，涉案一戶為香港少數族裔家庭，印度裔妻子與任職貨車司機的巴基斯坦裔丈夫已分居逾一年，妻子去年7月帶3名女兒搬至深水埗唐樓劏房居住，母女4人靠綜合社會保障援助(綜援)計畫生活。

據女童的姑母稱，胞弟與弟婦已經分居，正就3名女兒的撫養權問題等候法庭判決。有消息指，女疑兇因擔心失去3名女兒撫養權，近日被家人發現不時喃喃自語，甚至向家人聲稱「被鬼跟」，懷疑精神出現異常。案發於昨日早上近11時，涉案分居妻疑在劏房內用枕頭焗殺3名女兒後，致電居新界區的母親聲稱自己殺害女兒，母親因知女兒近日言行有異常，聞言大驚通知幼子上門查看；未幾女疑兇自行致電報警，一時聲稱自己殺人、一時又指丈夫殺人。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，現階段調查顯示女疑兇未有任何精神病紀錄，家庭亦無暴力紀錄，初步相信案件涉及夫婦感情問題，可能涉及第三者，或不想子女交予他人照顧，警方尋獲分居丈夫，證實兩人已一段時間未聯絡。據了解，女疑兇兩年前生女後情緒不穩，曾接受包括精神科在內的會診。

事件令社會大眾關注少數族裔支援問題。社區組織協會副主任施麗珊受訪指，社協經常服務今次慘案所在大廈的家庭，惟一些少數族裔問題家庭一般不會主動求助，「他們多數因語言等障礙而不懂或不願求助，若出現精神及經濟等壓力，易發生慘劇。」

融樂會總幹事謝永齡表示，香港的精神健康服務本已不多，針對少數族裔的更是「近乎沒有」。他促請港府加強外展及家庭輔導服務。

香港 印度

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