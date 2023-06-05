港人六四開保時捷上街 掛「US8964」車牌遭警扣車

香港自由新聞報導，一輛懸掛「US8964」車牌的保時捷敞蓬跑車，4日晚間在香港銅鑼灣街頭被警察攔截。（圖取自香港自由新聞網頁hongkongfp.com）

昨天是「六四 」34週年。香港 自由新聞報導，一輛懸掛「US8964」車牌的保時捷敞蓬跑車，昨晚在香港銅鑼灣街頭被警察 攔截。警方並以車牌浮雕及改裝剎車為由認定違規，當場扣車並拖離現場。

據香港自由新聞（Hong Kong Free Press，HKFP）這項報導，這輛白色保時捷（Porsche）敞蓬車主Anthony Chiu表示，2022年6月4日他同樣把這輛車開上街，雖然被警察攔了2次，但沒有被扣車；今年卻是第1次被扣車。

Anthony Chiu表示，自己就住在銅鑼灣附近，昨晚是前往銅鑼灣吃晚飯。當他駕車駛入銅鑼灣皇室堡（Windsor House）商場旁的記利佐治街（Great George Street）時，立刻被多輛警用機車包圍。

他說，員警指稱，他的保時捷涉及浮雕車牌及剎車改裝等違規行為，因此需要扣車，且車輛可能要被扣留72小時。但先前驗車時，他的保時捷從來沒有因為「浮雕車牌」而被認定有問題。

Anthony Chiu說，昨晚一位路人當面告訴他，他的車子有一塊「非常漂亮的車牌」。

昨天「六四事件」爆發34週年，香港警方如臨大敵，在各重要場所及人潮聚集處布署大批警力，但仍有零星的民眾表達訴求。據外電報導，目前已知至少有20餘人在昨天因為表達對「六四」的訴求而被捕。