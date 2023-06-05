香港悼念六四事件被捕 港籍台大研究生劉家儀保釋

前支聯會義工關振邦（左）及天安門母親運動成員劉家儀（右）3日在維園噴水池外表示會以絕食24小時悼念六四，被警員帶走，指兩人涉煽動罪。（美聯社）

台灣大學建築與城鄉研究所學生劉家儀在香港 悼念六四天安門 事件被警方逮捕，現已獲保釋，她在個人社群頁面報平安。

劉家儀3日在港悼念六四天安門事件，後遭港警拘捕，台大研究生協會4日聲援，譴責港警濫捕；劉家儀5日清晨在個人社群頁面報平安，表示已經獲保釋。

她在個人頁面寫道：「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！2023年6月3日至6月4日，在香港警署經歷被扣查『煽動罪』，並已在48小時內保釋。同時，亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘。」

台大研究生協會會長許冠澤5日說，透過共同友人得知劉家儀已獲保釋消息，目前先讓劉家儀休息；台大校方也有與台大研究生協會接洽，同樣向校方表達讓當事人好好休息為優先。

劉家儀來自香港，曾經在港參與區議會選舉。劉家儀為台大建築與城鄉研究所學生，目前休學中，她長期關注香港議題，過往在台灣中興大學歷史學系完成大學學業。

據港媒集誌社報導，六四天安門事件34周年前夕，劉家儀身著寫有「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰、4支紅玫瑰；她的身上貼有寫著「禁食」白紙，預計於下午6時4分起絕食89643.4秒，以表對於六四事件悼念。

劉家儀之後被港警指控「涉嫌作具煽動意圖行為」、「公眾地方行為不檢」而遭到逮捕。