香港悼念六四事件被捕 港籍台大研究生劉家儀保釋
台灣大學建築與城鄉研究所學生劉家儀在香港悼念六四天安門事件被警方逮捕，現已獲保釋，她在個人社群頁面報平安。
劉家儀3日在港悼念六四天安門事件，後遭港警拘捕，台大研究生協會4日聲援，譴責港警濫捕；劉家儀5日清晨在個人社群頁面報平安，表示已經獲保釋。
她在個人頁面寫道：「感謝各位朋友、各方友好、各個單位的關心！2023年6月3日至6月4日，在香港警署經歷被扣查『煽動罪』，並已在48小時內保釋。同時，亦完成個人悼念的禁食，暫時平安，莫失莫忘。」
台大研究生協會會長許冠澤5日說，透過共同友人得知劉家儀已獲保釋消息，目前先讓劉家儀休息；台大校方也有與台大研究生協會接洽，同樣向校方表達讓當事人好好休息為優先。
劉家儀來自香港，曾經在港參與區議會選舉。劉家儀為台大建築與城鄉研究所學生，目前休學中，她長期關注香港議題，過往在台灣中興大學歷史學系完成大學學業。
據港媒集誌社報導，六四天安門事件34周年前夕，劉家儀身著寫有「真相」上衣，以膠帶交叉封口，手持6支白玫瑰、4支紅玫瑰；她的身上貼有寫著「禁食」白紙，預計於下午6時4分起絕食89643.4秒，以表對於六四事件悼念。
劉家儀之後被港警指控「涉嫌作具煽動意圖行為」、「公眾地方行為不檢」而遭到逮捕。
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