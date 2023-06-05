港66歲工人疑中暑亡 遺孀：「暑熱指引」形同虛設

港府勞工處曾發出「黃色工作暑熱警告」，提醒雇主應讓戶外工作的雇員重新編排工作時段及提供適當休息，減低中暑風險。（中新社）

香港 天文台在極端酷熱天氣會發特別提示，勞工 處3日下午約1時發出黃色工作暑熱警告，歷時約兩小時後取消。惟在警告生效期間，下午2時48分警方接報，一名在香港中文大學新亞坊一棟大樓工作的男子報案，指有同事在棚架位置懷疑中暑暈倒，工人由救護車送往威爾斯親王醫院後不治。

明報報導，死者遺孀難忍失去至親而痛哭，一家對未來感到徬徨。她又批評《預防工作時中暑指引》形同虛設，雇主一般未必跟足。

報導稱，前日下午3時許，66歲姓葉男工人在中大新亞坊會友樓3樓外牆棚架維修鋁窗期間，懷疑中暑暈倒，送往威爾斯親王醫院後不治。葉與妻子有3名女兒，其中兩女兒已結婚搬出，現與剛畢業的21歲小女兒同住在逸東邨。

報導指出，遺孀葉太受訪時提到，丈夫過往任職地盤工人，惟疫情 期間失業，直至5月初上司聯絡他，開始從事戶外勞動工作。丈夫曾透露工作辛苦，「熱到受不了」、「日日在路面曬，好熱好熱」。妻哭訴「我都叫他別做了」，因年紀大，體力不足以應付。

據報導，葉太透露事發時她正在工作，突然接到警方致電說丈夫暈倒，「叫我見佢最後一面」。事後丈夫的公司未有作出賠償、恩恤等安排。她透露丈夫疫情期間失業，僅做兼職維持生計，「每個月畀2000蚊我交租」，一家生活原已拮据，現在經濟支柱頓失感到徬徨。勞工處5月15日起推行《預防工作時中暑指引》，葉太認為措施形同虛設，「我老公沒說過可以休息」、。葉的女兒稱，曾查看指引內容，「根本沒可能根據指引做事，這樣會拖慢進度，公司賺不到錢」。

報導稱，記者以葉太提供的資料向死者的王姓老闆查詢，王指需待驗屍報告，不便回應。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，勞工處推出暑熱指引後，檢視工業死亡個案時應考慮溫度和炎熱下的工作環境等。