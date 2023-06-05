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消費券、開心香港力撐 香港零售恢復疫前9成

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司長陳茂波昨表示，撐住本地消費，是港府短中期、特別是今年上半年穩住本地經濟大局的主要策略之一。消費券計畫和「開心香港」活動是鞏固香港經濟復甦勢頭的「組合拳」，帶動消費。數據顯示，零售銷售貨值已回復至疫情前九成的水平，市民就業情況和收入水平改善也有助支持本地需求。

綜合港媒報導，陳茂波昨以「顛簸不平的復甦進程」為題發表網誌，表示撐住本地消費是上半年港府穩住本地經濟大局的主要策略之一，本地消費經過首季強力彈升後，踏入4月增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已增至近350億元（港幣，下同，約44.6億美元）；若跟疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益都已回復到2018和2019年同期約九成。

他指，訪港旅客數和機場運力暫僅恢復到疫前約五成多，預期隨著航運業界擴充人手，香港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客逐步回升。

不過陳茂波提到，國際貨幣基金組織已預測今年全球經濟增長將進一步放慢至2.8%，疲弱外需加上全球供應鏈「不斷受到政治干擾」，將持續壓抑香港的出口表現。他又指美國破壞以世貿組織為核心的多邊體系和貿易規則，推行單邊主義及保護主義，令持續的地緣政治矛盾更尖銳，不利全球經濟穩健復甦。

繼港島及新界區之後，九龍區的「開心香港」美食市集於剛過去的周末在觀塘海濱舉行。陳茂波昨指出，「開心香港」系列活動一浪接一浪，它與消費券計畫都是今年財政預算案中為鞏固香港經濟復甦勢頭的「組合拳」部分，兩者相互配合和促進。消費券的發放為市場注入約330億元消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。

另一方面，香港最新失業率（2月至4月）已跌至3%，是自2019年第三季以來的最低水平。陳茂波指市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%，「市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。」

展望下半年，陳茂波表示儘管本地經濟復甦穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質量、可持續發展。

香港 就業 疫情

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