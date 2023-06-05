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港零星悼念六四遭警關切 23人涉破壞社會安寧被拘

香港新聞組／香港5日電
香港警察在維多利亞公園附近的購物區，護送一名拿著鮮花、悼念六四的婦人上警車。（歐新社）
香港警察在維多利亞公園附近的購物區，護送一名拿著鮮花、悼念六四的婦人上警車。（歐新社）

昨天是六四34周年，香港維園連續第四年沒有燭光悼念集會。警方在銅鑼灣嚴密布防，出動國產裝甲車「劍齒虎」戒備。警方稱，昨天至晚上11時，有人於港島灣仔區及北角區公衆地方涉嫌破壞社會安寧，共帶走年齡介乎20至74歲、涉嫌破壞社會安寧的11男12女回警署調查。

香港01報導，銅鑼灣一帶及維園內外昨天氣氛緊張，警方增派警力布防，拉起封鎖線。在反送中運動中經常現身示威遊行的「王婆婆」王鳳瑤，在銅鑼灣一帶被帶上警車。警方指晚上約9時40分在維園近噴水池巡邏期間，截查一名53歲姓區女子形跡可疑女子，她拒絕出示身份證明文件被拘捕，被指涉嫌「妨礙警務人員執行職務」。

維園內設有「家鄉市集嘉年華」，有市民嘗試以不同方式進入維園獨自悼念六四，有長者自備蠟燭燈繞場一圈，有市民則手持六四主題書籍《人民不會忘記》，亦有來自海外的交換生嘗試點起燭光，但均被截查及勸喻離開。有坐於維園長櫈的男子開著手機電筒，隨即被大批警察包圍、帶上警車。

有女士則以手機屏幕展示蠟燭相片後拒受查，多名警員以阻差辦公為由將其抬上警車；另有戴助聽器的男子兩度被截查及帶走，其背包掛有電子蠟燭。

入夜後，警方於Sogo崇光百貨外分別截查社民連主席陳寶瑩、職工盟前副主席鄧建華及前支聯會常委徐漢光，並帶上警車。

天主教香港教區主教周守仁昨在社交平台以「在這特別的一天的祈禱」撰文，稱對不少港人是一個特別發人深省的日子。

一名民眾於六月四日在維多利亞公園附近，用智慧手機發光後由警察護送。（美聯社）
一名民眾於六月四日在維多利亞公園附近，用智慧手機發光後由警察護送。（美聯社）

另據中央社報導，港區國安法實施後，台灣成為兩岸三地唯一能公開紀念六四事件的華人地方，多個民間團體4日在台北中正紀念堂前廣場舉辦悼念晚會，與會者在地面擺上燭光悼念。期間有多個接力短講，提醒「莫忘六四」。

香港邊城青年祕書長馮紹天受訪表示，維園燭光晚會被提前慶祝香港「回歸祖國」活動代替，可見中共希望透過這樣的方式洗記憶，讓人誤以為6月4日這天是「慶祝」的日子。

此外，香港時事評論員劉銳紹表示，近日香港發生電影院取消包場、圖書館將六四書籍下架等，反而喚醒市民的六四記憶、引起更多人談論「六四」，有在港讀書的陸生說：「現在知道（六四）了」。

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