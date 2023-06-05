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膠帶封嘴悼六四 港籍台生維園被捕 鄒幸彤絕食34小時

香港新聞組／香港5日電
香港前支聯會義工關振邦（左起）及天安門母親運動成員劉家儀，3日在香港維園噴水池旁悼念六四，遭港警逮捕。（美聯社）
香港前支聯會義工關振邦（左起）及天安門母親運動成員劉家儀，3日在香港維園噴水池旁悼念六四，遭港警逮捕。（美聯社）

港媒昨天上午披露，台大研究生劉家儀3日晚在香港維園悼念六四，被香港警方帶走。台大研究生協會昨在台灣自由廣場高喊「立即釋放劉家儀」、「譴責港警」等口號，批判港警無理逮捕就讀台大城鄉所的香港僑生劉家儀，呼籲校方和台灣政府對自由民主表態，捍衛自由民主價值。此外，正在獄中的前支聯會副主席鄒幸彤4日開始絕食34小時。

台灣陸委會昨晚回應，將與教育部及校方，就港生相關權益，盡力提供必要協助，希望港府用公平妥適的方式處理相關案件，盡速讓學生能夠回到台灣完成學業。陸委會強調，民主自由與人權法治是台灣及全球珍視的生活方式與基本價值。

港警3日深夜僅公告當日分別以涉嫌觸犯「在公眾地方擾亂秩序」或「作出具煽動意圖的作為」等罪名，拘捕4人，但未說明4人身分。

明報報導，3日晚6時4分，前支聯會義工關振邦及天安門母親運動成員劉家儀，在維園噴水池旁高舉傳單，傳單上頭寫有「堅守良知與追求自由的人」、「個人悼念•禁食八九六四三點四秒（即24小時多）」及「哀悼六四死難者 向天安門母親致敬」等字句。

劉家儀當時手持鮮花，其中6朵白玫瑰及4朵紅玫瑰代表對天安門母親的支持，並以紅色膠帶封嘴。港警先是拉起封鎖線，並向兩人發出口頭警告，隨後將兩人帶上警車。

港籍台大研究生劉嘉儀，在維園悼六四被拘捕，台灣大學學生在台北呼籲釋放。（路透）
港籍台大研究生劉嘉儀，在維園悼六四被拘捕，台灣大學學生在台北呼籲釋放。（路透）

台大昨表示，港生劉家儀從2019學年度休學至今。校方表示，六四事件是世人及各世代關心的重大歷史事件，永遠值得警惕。學校正與相關單位聯繫，希望主管機關與各界能給予劉家儀協助。

台大研究生協會4日在台自由廣場高喊「立即釋放劉家儀、台大校方應表態」、「譴責港警...
台大研究生協會4日在台自由廣場高喊「立即釋放劉家儀、台大校方應表態」、「譴責港警濫捕、還我香港自由」等口號。（記者趙宥寧／攝影）

台大研究生協會會長許冠澤表示，2019年後，香港公民社會受打壓，（香港）國安法通過後，香港公民社會盪至谷底，儘管劉家儀只是和平拿紙條、花束，且非群聚活動，竟遭港警以煽動罪逮捕。

另據中央社報導，正在獄中的前支聯會副主席鄒幸彤4日開始絕食34小時。據1989年在北京現場親歷「六四」的前香港專上學生聯會代表在網上發文，指監獄方面近日將鄒幸彤轉為單獨囚禁。「小彤群抽會」臉書帖文引述鄒幸彤說：「哪裡有燭光，哪裡就是維園！」

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