女兒遭精神病患砍死 母親嗆港府支援不足

荷里活廣場2日發生謀殺案，兩名女子無辜被捅斃，不少市民3日自發到商場獻花悼念。(美聯社)

香港 鑽石山荷里活廣場發生恐怖砍人命案，不幸命喪刀下的兩名女死者方曉彤（26歲）及劉繼禧（22歲）身分曝光，兩人為密友關係，均來自破碎家庭；方母對兇手所為感到悲憤，質疑政府對精神病者支援不足。不少市民昨到凶案現場獻花，悼念兩死者。

綜合大公報、明報報導，39歲姓司徒的兇嫌與父母同住，三年前曾襲擊家人，確診患上精神分裂症，更一度還押小欖。精神科醫師指出，精神分裂症患者極少有暴力傾向，惟外圍多種因素或令患者作出暴力行為，建議醫院管理局加強宣傳情緒支援熱線，讓受精神困擾的人得到適切支援及治療。

據報導，26歲方曉彤及22歲劉繼禧同樣來自破碎家庭，父母離異，約兩個月前在酒吧認識，發展為同性密友，一起同居。兩人原訂前晚到坪石邨一間酒樓參加方家長輩生日飯局，當日下午3時許，方曉彤曾向家人發短訊說已收工，將於晚上7時到坪石邨吃飯，最終兩人在下午5時許雙雙遇害，未能赴約。

方母說，女兒有愛心，愛小動物及小朋友，談起施襲者，方母激動說「這個人有精神問題，我個女就咁冇咗」，質疑政府對精神病者支援不足，「這次是我（女兒），下一個受害者會是誰？」

特首李家超昨對兩名死者的家人致以深切慰問，已要求警方盡快、全力調查，強調香港仍然是一個安全城市，承諾警方會加強巡邏，醫衛局、醫管局及社署會改善精神科患者服務及支援等措施。

報導稱，昨日大批市民到案發現場獻花悼念死者。至於兇嫌買刀的家品店，則繼續擺放各種各樣刀具，包括與兇器同款的12吋魚生刀，店內顧客稀少。