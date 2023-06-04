香港泛民受壓停派蠟燭 獨立書店續販六四書

香港獨立書店「留下書舍」陳列六四相關書籍。(路透)

香港民主派前區議員陳劍琴在六四 前夕於其經營的店派發蠟燭，但近日有警方接觸她，她在「壓力下」決定不再派電子蠟燭，留作自用；不過，獨立書店 無懼警方上門關切，繼續販售六四相關書籍，西貢小店「西多」也繼續向顧客贈送六四紀念蠟燭。

明報報導，去年曾派發悼念六四蠟燭的荃灣前區議員陳劍琴，上周初在其小檔擺放天安門 母親電子蠟燭供拿取，但在「不情願的壓力下」需暫停派蠟燭。同樣連續兩年在店內派蠟燭的西貢前區議員陳嘉琳則未收到警方致電，只是店外長期有警車擺放，暫時仍會繼續派蠟燭。

學聯前秘書長陳清華於社交平台表示，他今年與去年一樣，在「六三」到中聯辦對出正北方向的海濱悼念。

另外，360名基督徒連署六四34周年禱文，以全版廣告形式刊登於今日出版的基督教媒體《時代論壇》，禱文提到「為貧窮人，被囚者守望關懐，為無光者，被壓者傳遞喜訊。更與在六四創傷中的苦難者同行死蔭幽谷」。

路透報導，獨立書店「留下書舍」繼續販售劇作家莊梅岩創作的舞台劇「5月35日」劇本。該劇內容講述一對年長夫婦，計畫到天安門廣場悼念當年在六四流血鎮壓中死去的兒子。

店東表示，許多與六四有關的書已不再出版或已絕版，「我們只想多花點時間保存從公共領域消失的書」。

另一間「獵人書店」也陳列「5月35日」，店東黃文萱表示，過去一周政府人員多次上門關切，「沒人說我們賣的書違法，所以我當它們是合法的」。

香港「如一AsOne」網購平台店東Derek Chu則表示，他本想於6月4日在戲院舉行一場電影放映會，但遭戲院方面取消。他表示將改為發送蠟燭，「我不會向恐懼妥協」。