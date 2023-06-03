香港2女遭砍殺 事發商場照常營業 民眾獻花悼死者

香港商場2日發生當街刺殺案，有兩名女子身亡。（取材自臉書）

香港 鑽石山荷里活廣場2日傍晚發生一起驚悚凶殺案，一名男子持刀刺殺兩名年輕女子，分別造成兩人胸腹及頸部身中刀傷，重傷身亡。事發地點荷里活廣場對此表示深感難過，而雖然商場3日照常營業，但將暫停推廣宣傳活動一周，並提供商場員工心理支援服務。3日上午，商場營業前已可見到事發處附近擺放著多束民眾前來悼念死者的白花。

據香港01報導，現年39歲的兇嫌作案當時的模樣為光頭、身著白衣，事發前曾至商場某生活用品店購買一把長12吋的生魚片刀，疑似就是犯案兇器。根據監視器畫面，兩名死者走出三樓某店家後，兇嫌便朝其中一人腰背部刺下，並向其正面胸口狂刺。另一名女子為救友人，多次靠近朋友身旁，但不幸遭兇嫌砍傷頸部。而後兩人經送醫搶救仍宣告不治。兩位受害者分別為22歲與26歲。

對此，案發地荷里活廣場3日表示，對於兩名市民在商場內不幸遇襲喪生深感難過，並表示，商場除即時全力配合警方調查外，亦會為商場員工及租戶提供心理支援服務，並由3日起暫停舉辦推廣活動一星期。而商場3日雖仍正常營業，但3日稍早於三樓案發處，有香港民眾已至此放置幾束白花悼念兩名死者。

事發後，香港特首李家超也發出聲明表示他對於這起襲擊謀殺案感到難過，並對兩位死者的家人致以深切慰問，強調警方已將疑兇拘捕，並將全力調查，他並指出，這是一宗「個別個案」，警方和各執法部門繼續努力不懈，堅決維持香港治安。

事發影像經過媒體報導或社群 平台的流傳，恐造成部分民眾不適或不安，李家超也特別呼籲民眾停止轉發有關影片，並關懷身邊的家人和朋友。他表示，若有民眾感到情緒困擾應尋求專業協助，社會福利 署將提供即時支援。