我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

港6000警六四戒備 連日加強巡邏 囑前支聯成員少出街

香港新聞組／香港3日電
六四前夕，香港警方2日在銅鑼灣區維多利亞公園詢問一名當地記者。（Getty Images）
六四前夕，香港警方2日在銅鑼灣區維多利亞公園詢問一名當地記者。（Getty Images）

明天就是六四事件34周年，有人在網上號召，指4日「不一定要維園，可到全港各區公園」進行相關紀念活動，有鑑於此，香港警方預計將派出大約近6000警力，除在維園、港府總部及中聯辦等重要設施加強戒備，也會在全港各區加派巡邏。此外，不少已解散的支聯會前成員及社運人士，日前接獲國安處約談或來電關注六四當天行程，部分人接獲提示勿到歷年燭光集會的維園。

綜合港媒報導，香港廣東社團總會等全港25個省級同鄉社團，3日起一連3天在維園舉辦家鄉市集嘉年華，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄將出席開幕儀式。除此之外，警方迄今未有收到有團體會在4日於維園舉行公眾活動。但維園一帶昨日明顯加強警力，不時有軍裝警員巡邏，大會則在市集入場處設安檢區。

有民主派人士稱，過去一周接獲警方不只一次類似來電。多名社運人士表示，警方近日先後接觸他們詢問六四當日有什麼活動，部分人接獲具體提醒，如六四當日不要到維園，又或不要在社交媒體悼念六四。

前支聯會常委梁錦威表示接獲警方來電稱六四當天「沒必要別出街」，他認為國安處以不同方式提醒，構成一定壓力，但相信悼念本身不違法，希望港人用自己方法，令六四不會被遺忘。前社民連副主席周嘉發則稱，前天曾被警方國安處約見，他說自己如實回答並無計畫六四當日公開悼念。前支聯會常委蔡耀昌說，警方沒有聯絡過他。蔡預計六四當日不會有大型集體行動，個人則會再視乎情況。

六四前夕，香港警察在維園巡邏，當局誓言要在周年紀念日消除任何抗議活動。（Gett...
六四前夕，香港警察在維園巡邏，當局誓言要在周年紀念日消除任何抗議活動。（Getty Images）

出訪北京的律政司長林定國2日表示，他稱「我不會自己主動建議市民做什麼事、不能做什麼事」，唯一建議是市民任何時候做任何事，都必須依據法律。至於在街上或維園拿蠟燭是否違法，他重申法律界線很清晰，國安法列明煽動分裂國家及顛覆國家政權等四類違法行為。

消息指，警方將出動各總區應變大隊、機動部隊、反恐特勤隊人員等，在全港多個重要設施加強部署。警方稱，是否採取任何行動會按實際情況依法處理。至於維園嘉年華活動，大會已要求入場人士不能展示政治標語或進行相關活動，如有人聚集及滋擾，警方會即場介入果斷執法。鑑於2021年7月1日銅鑼灣曾發生孤狼式襲擊警員事件，故警員執勤時會穿上防刺背心。

六四 香港 北京

上一則

訪港旅客首5月破千萬人次 開心購物節折扣多

下一則

中國小伙淪緬甸「豬仔」做電詐 驚曝被關水牢、強迫賣血

延伸閱讀

六四34周年 維園連4年無悼念活動

六四34周年 維園連4年無悼念活動
黎智英申請永久終止聆訊 港高院駁回

黎智英申請永久終止聆訊 港高院駁回
華裔國安副部長田凱被賦重任：打擊墨西哥販毒黑幫

華裔國安副部長田凱被賦重任：打擊墨西哥販毒黑幫
六四34周年 香港維園連續4年沒有悼念活動

六四34周年 香港維園連續4年沒有悼念活動

熱門新聞

一名女子行李掉落在銅鑼灣鬧市，「倒出」一地保險套，路人紛紛上前幫忙撿起。（取自網路）

質量好…香港銅鑼灣鬧區女子行李跌落「保險套」撒滿地

2023-05-31 16:01
被收養的女子小時候的照片。(取材自白鹿視頻)

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

2023-06-01 08:30
（影片截圖）

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

2023-05-27 09:34
中國外交部發言人毛寧。 (取自中國外交部網站)

賴清德說最想跟習近平共進晚餐 中國外交部這樣回答

2023-05-30 10:47
網傳廣西柳州梁姓局長(左)和情人露骨的聊天紀錄。（視頻截圖）

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

2023-06-02 08:30
對於參加首次商業載客飛行的旅客，東航準備了具有紀念意義的特殊登機牌。(取材自央視)

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

2023-05-27 21:25

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…