港6000警六四戒備 連日加強巡邏 囑前支聯成員少出街

六四前夕，香港警方2日在銅鑼灣區維多利亞公園詢問一名當地記者。（Getty Images）

明天就是六四 事件34周年，有人在網上號召，指4日「不一定要維園，可到全港各區公園」進行相關紀念活動，有鑑於此，香港 警方預計將派出大約近6000警力，除在維園、港府總部及中聯辦等重要設施加強戒備，也會在全港各區加派巡邏。此外，不少已解散的支聯會前成員及社運人士，日前接獲國安處約談或來電關注六四當天行程，部分人接獲提示勿到歷年燭光集會的維園。

綜合港媒報導，香港廣東社團總會等全港25個省級同鄉社團，3日起一連3天在維園舉辦家鄉市集嘉年華，特首李家超及中聯辦主任鄭雁雄將出席開幕儀式。除此之外，警方迄今未有收到有團體會在4日於維園舉行公眾活動。但維園一帶昨日明顯加強警力，不時有軍裝警員巡邏，大會則在市集入場處設安檢區。

有民主派人士稱，過去一周接獲警方不只一次類似來電。多名社運人士表示，警方近日先後接觸他們詢問六四當日有什麼活動，部分人接獲具體提醒，如六四當日不要到維園，又或不要在社交媒體悼念六四。

前支聯會常委梁錦威表示接獲警方來電稱六四當天「沒必要別出街」，他認為國安處以不同方式提醒，構成一定壓力，但相信悼念本身不違法，希望港人用自己方法，令六四不會被遺忘。前社民連副主席周嘉發則稱，前天曾被警方國安處約見，他說自己如實回答並無計畫六四當日公開悼念。前支聯會常委蔡耀昌說，警方沒有聯絡過他。蔡預計六四當日不會有大型集體行動，個人則會再視乎情況。

六四前夕，香港警察在維園巡邏，當局誓言要在周年紀念日消除任何抗議活動。（Getty Images）

出訪北京 的律政司長林定國2日表示，他稱「我不會自己主動建議市民做什麼事、不能做什麼事」，唯一建議是市民任何時候做任何事，都必須依據法律。至於在街上或維園拿蠟燭是否違法，他重申法律界線很清晰，國安法列明煽動分裂國家及顛覆國家政權等四類違法行為。

消息指，警方將出動各總區應變大隊、機動部隊、反恐特勤隊人員等，在全港多個重要設施加強部署。警方稱，是否採取任何行動會按實際情況依法處理。至於維園嘉年華活動，大會已要求入場人士不能展示政治標語或進行相關活動，如有人聚集及滋擾，警方會即場介入果斷執法。鑑於2021年7月1日銅鑼灣曾發生孤狼式襲擊警員事件，故警員執勤時會穿上防刺背心。