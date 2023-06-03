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訪港旅客首5月破千萬人次 開心購物節折扣多

香港新聞組／香港3日電
香港旅發局表示，今年首5個月，訪港旅客突破1000萬人次，相等於疫情前的四成。（中通社）
香港旅發局表示，今年首5個月，訪港旅客突破1000萬人次，相等於疫情前的四成。（中通社）

香港全面復常後，訪港旅客數字逐步回升，今年首5個月已突破1000萬人次，相等於疫情前40%，單計過去兩過月已恢復至疫情前逾半。香港旅遊發展局總幹事程鼎一昨日表示，有信心達到甚至超越年初預測全年有2600萬人次旅客，但仍受環球經濟不明朗、香港航空運力有待恢復、區域旅遊業競爭激烈等多項因素影響。

文匯報報導，程鼎一透露，隨著內地旅客透過高鐵訪港的比率逐漸提高，旅發局將於本月中起與內地著名的旅行平台合作，在全國範圍內針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊，重點鎖定香港5小時高鐵圈沿線的6個市場，主要目標為首次訪港客群，特別是年輕人。

程鼎一昨日與傳媒午宴時透露，訪港旅客數字於年初恢復全面通關後逐步上升，4月和5月平均每天有約9萬名旅客，已是疫情前16.4萬的約55%；五一黃金周期間平均每日14.5萬名旅客，更已回復至疫情前的65%，今年的訪港旅客已突破1000萬人次。

整體而言，今年3月至4月的過夜旅客比率占50%，較疫情前的45%高，旅客的平均留港時間亦由疫前3.2晚增至3.6晚，程鼎一相信這是由於疫後訪港者較多是商務和探親旅客，以及機票較貴，旅客傾向逗留較長時間有關。

在酒店平均入住率方面，今年4月已回升至86%，與疫情前相若，每晚平均房價1500元（港幣，下同，約191.3美元）更比疫前多200元。

分析內地旅客數據後發現新趨勢，「疫情前訪港內地旅客透過高鐵和機場赴港的比率均為約11%，現時高鐵卻倍增至20%，五一黃金周期間更多達24%，並以年輕人為主。

他透露，旅發局本月中起開始會與內地著名的旅行平台合作，在全國範圍內針對端午假期和暑期繼續推廣高鐵遊。活動覆蓋逾十個省市，重點鎖定香港5小時高鐵圈沿線的湖北、湖南、江西、廣東、廣西和福建6個市場，主要目標為首次訪港客群，特別是年輕人。

此外，香港零售管理協會主席謝邱安儀預告，將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，以響應港府的「開心香港」和「你好，香港！」活動，屆時將向旅客和市民大派獎品和提供折扣優惠，總值達15億港元（約1.9億美元）。

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