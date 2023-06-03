港精神病漢商場揮刀狂刺 2妙齡女冤死

香港商場2日發生當街刺殺案，有兩名女子身亡。（取材自臉書）

光天化日下，香港 鑽石山荷里活廣場發生恐怖砍人命案！兩名女子遭狂漢以利刀連捅多下，其中姓方26歲女子身中34刀，其22歲姓黎女友人亦被疑兇以利刀割傷頸，兩人送院後俱傷重死亡，兇徒事後被捕。

大公報報導，警方今日凌晨召開記者會講述案情，指初步調查相信長期失業的兇徒是單獨犯案，與兩位死者並不認識，而兇徒有精神病紀錄，須定期複診。警方把案件列作「謀殺」案調查，行兇動機將是重點調查方案。

案發昨日傍晚5時14分，兩名女事主在荷里活廣場三樓戲院附近閒逛，忽然被兇徒持刀追砍。綜合網上流傳片段所見，當時商場內遊人如鯽，身穿白色背心及黑色短褲的光頭兇徒走近人群，此時兩名身穿黑衣的女子步出化妝品店。兩人站在走廊張望及對話期間，兇徒突然取出12吋長的魚生刀，從後刺向短髮女的腰背至少四下，短髮女隨即跌坐地上，並以雙手擋刀，但兇徒繼續向其胸口連刺四刀。

同行的長髮女子見狀試圖上前制止，用力推開兇徒，但兇徒再衝前施襲，短髮女向後跌倒，再遭其狂插下身。長髮女再次把兇徒推跌救人，拉著已身中多刀的短髮女左手，嘗試把她拖離現場，走廊留下一條長長血路。惟兇徒未肯罷休，再次衝前狂插，並把長髮女一手推開繼續行兇。

短髮女已倒地不起，並被疑兇連插胸口11刀。長髮女焦急衝前再救人，欲起腳踢開兇徒，兇徒憤而兩刀刺向她的頸部。短髮女當時已近乎失去知覺，手部曾輕微郁動，而頸部被刺重傷的長髮女，嘗試負傷上前查看短髮女傷勢，結果慘被兇徒再施毒手。

從另一段片段所見，兩名遇襲女傷者倒卧在地，同告昏迷，有見義勇為的市民即場為她們施以心外壓急救，而兇徒靠著商場圍欄呆站，一臉冷漠凝視案發現場。他的腳部及波鞋染血，手上仍持有兇刀。有目擊者指當時有英勇市民雙手持櫈並拍打兇徒制止對方，事後又站在兇徒旁邊戒備。

數名戴上頭盔、手持膠盾牌的警員接報趕抵現場，喝令疑兇放下刀，其中一名警員以橙色槍形物指向疑兇，現場傳出「砰！砰！砰！」三聲後，警員一擁而上，把兇徒按倒在地並鎖上手銬。救護員把兩名傷者送往聯合醫院搶救。

網上流傳另一段閉路電視片段，拍得兇徒在兇案前到廣場二樓一間家品店購買兇刀，再到三樓施襲。