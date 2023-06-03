林青霞邀莫言到豪宅做客 吃餃子喝酒山東話交流

林青霞（左）開心秀出替莫言（右）畫的素描。（圖：林青霞提供）

金馬影后林青霞日前邀請諾貝爾 文學獎得主莫言、書法家王振、香港 翻譯學會會長金聖華等人，到半山豪宅做客。期間，眾人一起吃餃子 、喝酒，笑談五小時。據透露，祖籍同為山東的林青霞和莫言，還不時用山東話交流。

綜合香港01等媒體報導，影后化身小粉絲，請偶像在家裡吃水餃、蛋糕之外，還喝了香檳、茅台酒，最後莫言離去要進電梯時，說下次還要來吃水餃，林青霞則雙手提起裙擺，做出半蹲謝幕的姿勢，俏皮又可愛。

林青霞與莫言的合照近日釋出，照片中68歲的林青霞身著一襲淡黃色長裙，皮膚狀態和精神狀態都極佳，可見保養得相當好。據了解，林青霞是在好友金聖華的牽線下，邀請莫言到她位於半山的豪宅做客。

金聖華發文描述聚會細節指，林青霞和莫言見面後相談甚歡，一點都不尷尬。因為林青霞的祖籍在山東，算起來和莫言也是老鄉，大家在家裡一起吃餃子、蛋糕之外，還喝了香檳、茅台酒，不時用山東話交流。

聚會期間，林青霞拿出許多珍藏的莫言作品請他簽名，甚至親手為莫言畫了一幅素描畫像，也開心的和偶像拍了多張合照，兩人一點都不像是初次見面，氣氛十分愉快。莫言則為林青霞的書房題字「青霞書房」。此次聚會長達5小時，氣氛十分歡樂。最後莫言離去要進電梯時，說下次還要來吃水餃，林青霞則雙手提起裙擺，做出半蹲謝幕的姿勢，俏皮又可愛。

林青霞（左）大方分享莫言（右）的墨寶。（圖：林青霞提供）

據報導，該豪宅是林青霞前夫邢李㷧送給她專門用來寫作及接待客人的場所，更將豪宅命名「半山書房」。

公開資料顯示，林青霞近年淡出影壇後化身散文作家，並先後出版《窗裡窗外》、《雲去雲來》、《鏡前鏡後》等作品。4月3日，林青霞還獲頒香港大學「名譽社會科學博士學位」，以表揚她在藝術文化的貢獻。

莫言則是中國當代著名作家，2011年，憑藉作品《蛙》獲得茅盾文學獎。2012年，因其「以幻覺現實主義融合了民間故事、歷史與當代」獲得諾貝爾文學獎。