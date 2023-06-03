香江觀察／港人流失未止 海關鬧市出車招聘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 中環，寸土寸金，那皇后大道更是車水馬龍。但在星期五下班高峰時段，居然有宣傳車選好兆頭地點「皇后大道中138號」對面停定，那是香港海關出車鬧市招聘。不時有人好奇登車，有的觀看車內宣傳影片，有的小試牛刀回答測驗題，海關說還有人即場報了名。

香港海關宣傳車，前所見一連五天出動招人，此前去了九龍旺角、觀塘，今天和明天繼續出車。海關說這回是全港各區招人，主要招海關督察，他們入職後要著海關制服、要佩帶槍械、有可能要在香港以外的地方去工作。招聘簡介沒說海關福利 ，但公布了極有吸引力的薪資。

海關是香港紀律部隊之一，繼其後香港入境處也正安排，要在6月中展開入境事務主任公開招聘。入境處提前公開部份福利，說獲聘後除薪酬具競爭力外，附帶福利亦包括有薪假期、紀律部隊宿舍安排、醫療和牙科診療等。在適當情況下更可獲得房屋資助。

香港警察 此前已先招聘，但看來不太順利，已公開宣布會放寬招聘條件。近日港府宣布，今年起公務員招聘接納上三年級大學生申請，他們一畢業就可以到香港政府去上班。但警方發言人說，香港警察已走進大學校園進行宣傳和招募，透過警隊學長計畫和輔警大學生計畫，以及在香港和內地大學進行「警察大學招募快線」，吸引大學生投考警隊。

香港紀律部隊個個都「薪高糧準」，以海關招督察為例，入職月薪4萬4840港元至7萬7995港元（約5720.5至9950.3美元），這還沒算計福利如宿舍、醫療、子女教育等等，人說不是有吸引力，而是太有吸引力。因何有如此吸引的紀律部隊和政府部門的職位，還要大陣仗彎腰請人？

一家地產公司老闆施永清在其旗下的報紙專欄直言，香港人口持續流失，這些選擇離開香港的人，大都不是為了經濟原因，而是為了政治原因。這批人大都是教育水平相當不錯的中產階層，年齡在30餘歲至50餘歲之間。他們多屬專業人士，在香港有不錯的事業前途。

施永清把出走者分成三類，一是不能不走，政府不留的；二是立場相異，政府放棄的；三是沒信心沒安全感的，政府可留的。