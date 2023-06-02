涉反競爭被調查 港兩大外賣平台承諾修訂條文

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 兩大外賣平台Foodpanda、Deliveroo戶戶送在全港的市占率逾90%，過去不少財力較細小的外賣平台未能站得住腳而退場。競爭事務委員會1日表示，經調查發現，該兩大外賣平台要求餐廳簽訂獨家條款，食肆與其他外賣平台合作將被懲罰，並設立價格限制等條款，也損害行業競爭，涉嫌違反競爭條例，以致新晉及小型外賣平台難以加入競爭。

文匯報報導，競委會介入後，兩大外賣平台承諾修訂條款。Foodpanda1日接受傳媒查詢時表示，由於相關法律程序進行中，暫時沒有補充，將繼續全力配合競委會。Deliveroo戶戶送香港區則回應指，將在該會公眾諮詢完結後續與競委會溝通，目前尚未作出任何決定。

競委會去年初起，接獲數宗投訴後，調查外賣平台Foodpanda及Deliveroo涉嫌反競爭行為。競委會1日表示，經調查後發現，兩間外賣平台與合作餐廳訂立的協議條文，所施加的某些要求或會損害競爭。

根據有關條文，現時合作餐廳若是選擇獨家合作，外賣平台可向該餐廳收取較低的佣金率（25%），即若是市民點餐價值100元，外賣平台將會抽取25元的佣金。獨家餐廳難以轉換合作模式，與其他平台合作，其中Foodpanda要求餐廳預早90天通知解除獨家合作關係；戶戶送更不准轉非獨家，除非終止合作後再簽新約。若餐廳私下與其他平台合作，平台會追收佣金差價。

因應香港外賣平台的市場環境，競委會發言人表示，獨家條文可能會妨礙新成立或小型平台進入市場及擴張業務。近年至少有4個小型平台退出市場；而現存5個小型外賣平台，合共的市占率低於一成。

此外，兩大外賣平台與食肆簽訂的條文同時亦有價格上的限制，阻止合作餐廳在自家銷售渠道及/或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。而Foodpanda亦有搭售條文，要求餐廳在採用 Foodpanda的外賣送遞服務時，必須同時採用其平台的外賣自取服務。

競委會發言人強調，兩個平台並非有合謀定價的行為，並指獨家合作沒有犯法，競委會只是根據競爭條例，考慮相關情況是否損害競爭，並認為當外賣平台上的餐廳愈多，愈能吸引更多顧客，間接構成網絡效應，讓其他後來加入的平台更難加入市場，令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。

該兩間外賣平台就競委會調查結果作出承諾，並提出修改相關條款措施，如修訂獨家條款，即使餐廳日後與新晉平台及小型平台合作，亦不會失去兩大平台提供的商業獎勵，以及承諾修訂違反獨家合作條文，使餐廳更容易轉為同時與其他外賣平台合作。

競委會發言人指，相關措施無須經審裁處處理，即日起就此向公眾展開諮詢，各界可於6月15日下午6時前向會方提交申述。而兩間平台將在承諾生效期90天內，對於現有協議作出所需要的修訂，並通知其合作餐廳，以及承諾有效期3年，又指若兩大平台市占率跌穿30%，大部分承諾將失效。