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香港開心購物節下月登場 獎品和優惠總值15億港元

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

隨着香港全面復常，各行業均強勢復甦，零售業銷售數據亦繼續上升。香港零售管理協會昨日舉行「香港零售高峰會2023」，探討如何在後疫情年代提升香港競爭力，為零售業界開創新篇。協會主席謝邱安儀預告，將在7月至8月舉行「香港開心購物節」，以響應特區政府的「開心香港」和「你好，香港！」活動，屆時將向旅客和市民大派獎品和提供折扣優惠，總值達15億港元（約1億9100萬美元），詳情稍後公布。

文匯報報導，出席高峰會啟動禮的香港特區行政長官李家超表示，零售業不斷為香港的經濟發展作出貢獻，是重要的產業，特區政府正全力拚發展、拚經濟、拚競爭力，推動香港高質量發展，香港經濟前景樂觀。

今年是香港零售管理協會成立40周年，1日的高峰會是復常後香港零售業界首場大型實體高峰會。是次高峰會以「提升香港競爭力 零售業界創新篇」為主題，邀請16位業界翹楚為嘉賓講者及主持，討論議題涉及疫後創新、生產力和供應鏈項目數碼轉型、市場營銷和顧客忠誠項目電子轉型等。

謝邱安儀致辭時表示，零售業界在疫後面對人手短缺、租金和成本上升壓力，以至外圍環境不穩定等挑戰，業界需團結一致、集思廣益，積極探討如何在後疫情年代，提升香港競爭力，為零售業界開創新篇。

她續說，疫情後各地均拚經濟，而上月五一長假期未明顯刺激本地零售業，且有跡象顯示訪港內地旅客傾向深度體驗遊，消費水平普遍下跌，反映過往「購物天堂」或不再是香港最引人注目的亮點。她強調，香港不能甘於人後，除了運用數碼科技滿足顧客需求外，亦要抓緊內地發展商機，並希望可吸納大灣區內地人才，以解決業界燃眉之急。

謝邱安儀預告，協會將在7月1日至8月31日舉行「香港開心購物節」，主題為「食玩買返晒嚟」，吉祥物則為「開心購物兔」，屆時將向旅客和市民大派獎品和提供折扣優惠，總值達15億港元，希望與「開心香港」和「你好，香港！」活動互相呼應，以及重塑香港「購物天堂」和「好客之都」形象。

李家超在致辭時，第一句便以「Happy Hong Kong」（開心香港）與在場人士打招呼，他希望「開心購物兔」能鼓勵香港所有市民和遊客開心購物。他指出，零售業是市民日常生活的重要部分，雖然新冠疫情對香港零售業帶來前所未有的打擊，但隨着香港社會全面復常，訪港旅客數目已由去年全年約60萬人增至今年首4個月的730萬人，零售業市場回暖，今年第一季總銷貨價值和數量錄得超過兩成按年增長，展現良好的復甦勢頭。不少本地零售商戶亦同時向旅客和市民提供不同的消費優惠，以響應「你好，香港！」和「開心香港」兩大推廣活動。

香港 零售業 疫情

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