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避免群聚？港電影院取消六四包場 港台撤34年大字報

香港新聞組／香港2日電
香港支聯會往年每逢六四，都會在維多利亞公園舉辦燭光晚會。（路透資料照片）
香港支聯會往年每逢六四，都會在維多利亞公園舉辦燭光晚會。（路透資料照片）

六四天安門事件34周年即將到來，香港高先電影院近日取消了兩場原定於「六四」當天包場播放的電影；這部電影叫「尚未完場」，內容與「六四」無關，只是此前有人在社交平台上留言，「終於有個地方可以悼念六四」。此外，香港電台一張放置34年、當年表揚新聞部採訪功績的大字報，近日遭高層下令移除。

明報昨天報導，一名鄭姓女士早前向電影發行人「活現香港」以私人方式包下兩場，播放日期是6月4日傍晚，各有70多名觀眾，但她前天接獲通知，包場已被取消，院方提出改期。

鄭女士引述高先電影院的職員說，近日業界一直傳言，「六四」日子較敏感，群眾聚集備受關注，院方考慮到這個問題後，決定取消當天的私人包場。

據報導，「尚未完場」只是講述本地歷史悠久皇都戲院的前身，以及前璇宮戲院創辦人歐德禮（Harry Odell）在港的事蹟，與「六四」無關。

但報導表示，高先電影院在社交平台臉書上傳的「尚未完場」帖文，日前有人以不明帳號留言，聲稱「終於有個地方可以悼念六四」、「帶花、帶蠟燭」及「維園去唔（不）到、轉到戲院悼念亦可」。也許是相關留言令人聯想到，有人想藉著「尚未完場」於6月4日播放的機會，作為悼念「六四」的平台。

對於外傳「尚未完場」因為「敏感日子」而取消，報導引述香港電影工作者總會發言人田啟文說，所謂業界外傳的消息，目前不知道真正的消息來源及其代表性，但如果電影已獲政府相關部門審核，有准映證，「不知為何說成是敏感」。

另據媒體報導，港府保安局局長鄧炳強日前揚言：「未來數天是『很特別日子』，很多人會利用這特別日子去進行危害國家安全的行為。」官方香港電台立刻下令台內新聞部移除一張自六四發生時張貼至今的大字報。大字報寫著：「堅守報導北京事件最前線，為專業廣播樹立模範，堅守崗位，付出大無畏精神，至真至誠報導，我們謹以真誠向你們致敬！」

電影院 六四 香港

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