港公僕搶才鬆綁 大三生可投考 應聘時須是永久居民

港府為搶新血，接納大學三年級或將升讀三年級的學生可投考公務員；圖為公務員赴內地研習，公務員事務局局長楊何蓓茵到公務員學院與他們見面。（中新社）

由於香港 去年公務員流失上萬人，港府昨出新招網羅人才，即日起放寬大學生投考公務員條件，接納大學三年級或將升讀三年級的學生應徵公務員，即2024及25年的畢業學生都可投考，不過他們要符合特定條件，包括在指明時間內完成學業。隨著香港政治環境劇變，公務員不只要宣誓效忠港府，還要學習「國家」文化。

綜合媒體報導，公務員事務局局長楊何蓓茵昨宣布，在港府總部與教資會資助大學代表，就港府招聘工作舉行分享會。她說，港府每年9月會為6個職系進行聯合招聘，即政務主任、二級行政主任等，今年除了接受明年畢業的大學生報名之外，亦接受2025年畢業的學生投考。其他部門或紀律部隊職系亦可按工作性質及人手需求，考慮是否擴大招聘範圍至下一屆畢業生。

由於基本法規定公務員必須為永久居民，故申請人必須在接受港府的取錄通知時，已成為香港永久居民。

另據報導，2019年反送中 運動後，香港的社會環境丕變，港府4月公布2022年香港勞動人口較前一年減少約9.4萬人，是1985年有紀錄以來最大跌幅。其中公務員流失上萬人，除了申請退休者外，辭職人數達3734人，最多人辭職的年齡組別是25至30歲，創下香港主權移交中國25年以來新高。

投考公務員條件大鬆綁，楊何蓓茵希望新安排可達致三贏，對年輕學生而言，提早獲得有條件取錄，可為他們提供更有保證的前途，獲聘任後可專注學業，裝備自己；院校方面，可更好利用資源，協助有意投身公共服務的同學做好規畫及準備工夫；而對港府而言，可以更貼近市場變化，盡早網羅人才投身港府。

以往香港高級公務員會被送往美國哈佛及史丹佛大學進修，據傳哈佛大學甘迺迪學院已取消與港府的合作關係，目前高級公務員僅餘赴北京 大學的進修管道。

此外，港媒評論指出，儘管楊何蓓茵宣稱此舉可締造學生、學校和港府三贏局面，但私人企業更感請人難，為了把已獲港府有條件聘用的人才挖過來，只能用銀彈政策作誘因，恐怕令就業市場競爭過度激烈，衍生「內卷化」現象。