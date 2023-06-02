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港清晨閃電逾萬次 劈入27樓住家 房署：避雷系統沒問題

香港特派員李春／香港2日電
香港一道閃電劈中一處大樓住家。（取材自臉書）
香港一道閃電劈中一處大樓住家。（取材自臉書）

香港天氣惡劣，清晨豪雨，雷鳴電閃。香港天文台錄得逾萬次雲對地閃電，新界屯門區更有閃電數度劈入一個高層住戶單位，幸無人員傷亡，只有大廈外牆輕微損壞。網上紛傳電閃雷鳴奇景，有人更拍到閃電劈入住戶奇景。

香港天文台6月1日清晨5時15分，發出黃色暴雨警告訊號、雷暴警告。天文台說受廣東內陸南移的強雷雨區影響，預報香港多處地區有超過30毫米雨量，新界屯門及西貢兩地區更超過50毫米豪雨，在整個香港境內則錄得超過1萬次雲對地閃電。

香港天文台說，昨日凌晨零時至中午12時，天文台共錄得約1萬2000次雲對地的閃電，是2005年天文台閃電定位系統運作後，次數排第4位。目前最高紀錄是閃電1萬4000次。

新界屯門和田邨和喜樓1個27樓高層單位，在清晨雷雨期間，被閃電擊中。網上流傳該住戶單位數次被閃電擊中，產生火光的片段。片中可見閃電突然從天而降，閃電沒有分支，以90度轉彎衝向1個高層住戶單位，約1秒內連閃兩次，期間傳來巨大雷響。

事後證實，被閃電擊中單位住戶為尼泊爾裔，女戶主說事發時正在睡房內為女兒梳頭，準備上學，突然聽到一聲巨響，並冒出火球，母女兩人當時感到驚慌，感覺房子正在移動，即時跑出房外躲避，其丈夫稍後發現睡房外有牆角崩毀，房內設施並無損毀。

遇事單位的鄰居也說，當時正睡覺，被閃電和雷響驚醒，感覺房間出現震動，有如地震。事件短片在網上熱傳，網民有五花八門的議論。

房屋署表示和田邨有安裝符合國際標準的避雷系統，工程人員事發後已檢查，沒發現任何問題。

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