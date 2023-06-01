橡皮鴨二重暢6.10遊維港 首次現身中西區海濱長廊

6月10日起，香港市民和遊客可在中西區海濱長廊（中環段）一睹巨型橡皮鴨真容。；圖為橡皮鴨日前現身青衣海域試水。（中通社）

還記得前幾日流出的青衣巨鴨圖片嗎？主辦方AllRightsReserved在1日終於公布巨型橡皮鴨的展覽細則，今次將同時展出一對高達18米的橡皮鴨，組成《橡皮鴨二重暢》，6月10日起群眾可於中西區海濱長廊（中環段）一睹雙鴨真容。

文匯報報導，「香港 ，我們回來了！」 主辦方在官方網站中寫道：「橡皮鴨也很想念香港，今個夏天終於可再次與大家相聚於維多利亞港！ 」這對高18米的橡皮鴨是全球最高的橡皮鴨之一，而成雙成對重臨，象徵好事成雙，讓這老朋友為香港這個城市增添雙倍快樂！維多利亞港即將再度化身巨大浴缸，一對偌大可愛的橡皮鴨與絢麗多彩的維港天際線相映成趣，散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

2013年巨型橡皮鴨曾到訪香港，為大家留下了歡樂的回憶。今年適逢橡皮鴨訪港10周年，All大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，獲得香港旅遊發展局支持，橡皮鴨首度與同伴雙雙暢遊維多利亞港，雙鴨會停駐在維港海面，毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段），市民和遊客可沿海岸線免費欣賞。

此外，公眾還可在限定商店內選購喜愛的橡皮鴨周邊商品，讓歡樂陪伴在身邊。