水貨客掃貨？ 她銅鑼灣鬧市拖行李摔倒 保險套撒滿地

女子過馬路不慎摔倒，購物袋內大量保險套撒滿地。（取材自臉書）

香港 網路5月30日瘋傳幾張照片，一名女子拖行李在銅鑼灣鬧市，穿越崇光走到軒尼詩道時不慎摔倒，導致側背的購物袋脫落，放在袋內的保險 套散滿電車路，路人紛紛上前幫忙執拾，後續網上照片亦發現該名女子行李箱及大袋內全部都是保險套，網友紛紛猜想是否水貨客掃貨。

香港01報導，儘管未知照片主角是否內地客或水貨客，但有銅鑼灣情趣用品店負責人受訪時透露，自香港開關後，光顧的內地及外國遊客確有增加；又稱內地同類店舖相對較隱蔽、款式較少，銷售方式像便利店，即「沒人會介紹、買了就付錢，不會介紹」。客人可能自五湖四海，負責人笑言他們大部分都有一共通點：「無論內地客或是其他國家、本地人，其實有一批客都怕不好意思，會安靜逛。」

自香港與內地通關後，不時會見到有遊客大手「掃貨」，帶動本地零售行業復甦。當天該張女子在銅鑼灣鬧市跌一大袋保險套照片，引起網友熱議，懷疑是走水貨遊客，因有指香港的保險套質素有保證。

女子隨行的行李箱也裝滿了保險套。（取材自臉書）

位於銅鑼灣的情趣用品店「Pleasure Point 喜穴」負責人王先生表示，兩地通關後光顧該店的遊客確有增多，但只是些微增加，並非如「掃貨」般，「可能會拿幾兩盒，很少買一大箱」，料事主有可能是藥妝店入貨等。

王先生續指，剛通關時未見影響，需要一段時間才看到變化，但陸續亦留意到光顧的遊客增多，不論是內地還是外國遊客都有。他稱遊客對價錢的敏感度不高，比起價錢更希望在香港購買有品質品證產品，且香港款色更多，公司網羅不同國家的產品，當中以日本 產貨品較暢銷，「因為香港沒有稅，一來可能比較便宜、二來選擇多，三來可能都比較信得過香港商品質素。」

王先生又說，雖陸續看到內地遊客光顧，他稱遊客一般願意花更多錢買較貴的產品，「可能看到，想要一次多買一點。」他亦笑言無論客人從何來，都有些共通點，「無論大內地客又好、其他國家、本地人，其實有一批客人都會不好意思，會安靜買貨，跟國籍無關。」