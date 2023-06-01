港23類從業員須強制舉報虐兒 違者可囚3月、罰5萬

港府擬制定強制舉報虐待兒童條例草案，明確要求社福、教育、醫療衛生23類從業員皆為強制舉報者。（取材自香港電台）

近年香港 接連爆出嚴重虐兒個案，引起社會各界關注。港府擬制定強制舉報虐待兒童條例草案，建議設立強制舉報機制，明確要求23類經常接觸18歲以下兒童的社福、教育 和醫療衛生界從業員，若工作期間有合理懷疑相信兒童受身體傷害、性侵 ，嚴重或重複威嚇和被忽視必須舉報，否則可能面對監禁3個月及罰款5萬元（港幣，下同，約6385美元）刑罰。

綜合港媒報導，港府消息人士表示，今次條例草案並無列明舉報時限。草案為強制舉報者提供法定免責辯解及法律保障。法例要求舉報者盡快舉報，但由於個案情況不同，不會強制「畫線」舉報的時間。

條例草案亦會為強制舉報者提供法定免責辯解，當中涉及兩種情況，其一為強制舉報者延誤舉報是為了保障該兒童的利益，消息人士舉例指，若有一名十六、七歲女童遭受性侵犯，當事人表示不願意舉報，被其求助的社工需要先安撫情緒，安排搬離處所，之後再作舉報，一切行為是為保障女童利益，即使受害女童仍不願舉報，社工還是要舉報，才會有專人介入，這才是對她有利的做法。

另一種情況為強制舉報者合理相信有另一名強制舉報者，已為受害兒童作出舉報，可不需重複舉報，不過若不能確定狀況，情願報多一次。

條例草案將在2日刊憲，並於14日提交立法會進行首讀和二讀，發言人強調港府會全力配合立法會審議工作，希望可以盡快通過草案。

港府擬制定強制舉報虐待兒童條例草案，相關業界認為，強制舉報是好事，但憂心矯枉過正，前線人員為避刑責，不論事態是否嚴重，一律報警處理，造成警力浪費，建議港府釐清條例細則及情節。

香港強制舉報虐兒條例草案 資料來源：文匯報

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，擔心立法後社工為自我保障，可能大小個案一律舉報，對兒童反而造成進一步傷害。她表示，一旦搞到報警，也許對親子關係造成更長遠傷害，希望條例能進一步釐清必須報警的具體情況。

另外，機制生效後，舉報個案可能會大幅飆升，社署計畫設立新的留宿幼兒中心，明年啟用，可提供48個名額，每年平均可照顧192名兒童。目前全港只有277個緊急宿位，不過單2021年港府就接獲2700宗申請個案。