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民調：1/3港人疫後收入減 5成政治冷感

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港經歷三年新型冠狀病毒疫情，一項調查顯示，超過五成受訪市民稱三年疫情對自己及家人在身體健康、人際關係及經濟狀況方面造成影響；另有33%受訪市民受疫情影響而令個人收入減少，其中約一半稱收入減幅達30%或以上。

香港01報導，香港政策研究所在今年5月於全港18區進行街頭抽樣的問卷調查訪問，共收回1012份有效問卷。結果顯示，有60%受訪市民偏向認同「放寬防疫措施對個人或家庭的經濟狀況產生正面影響」。超過50%受訪市民認為過去三年疫情對自己及家人在身體健康、人際關係及經濟狀況方面造成影響。另有33%受訪市民受疫情影響而令個人收入減少，其中約一半（54%）稱收入減幅達30%或以上。

家庭收入方面，有39%受訪市民表示家庭收入受疫情影響而減少，有近6成受訪市民偏向認同「放寬防疫措施對個人或家庭的經濟狀況產生正面影響」，經濟、房屋及社會福利均為受訪市民最關注及最希望港府優先處理的社會問題。

調查發現，有49%受訪市民偏向對政治沒興趣；有53%受訪市民偏向認同現階段香港社會存在政治分歧。同時，有53%受訪市民偏向認同政治分歧對香港經濟發展產生負面影響，有45%受訪市民偏向擔心未來的遊行活動會被人從中破壞。此外，47%及50%受訪市民偏向認為遊行活動被人從中破壞分別會對公共秩序及經濟發展造成影響。

香港政策研究所行政總裁馮可強表示，研究反映市民殷切期望港府應優先處理經濟、房屋及社會福利等社會問題，同時亦顯示接近一半受訪者擔心遊行被人從中破壞會影響公眾秩序及經濟發展。期望特區港府著力解決社會問題以切合市民期望，讓香港社會繁榮，市民安居樂業。

香港政策研究所成立於1995年，是位居前列的香港主要智庫，並在2015年至2020年的世界智庫排名榜的「中國、印度、日本、和南韓地區」的智庫排名榜中，連續五年位列首100名之內。 

香港 疫情 遊行

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